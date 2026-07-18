Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей через загрозу балістики (оновлено)

У ніч на 18 липня у Києві та та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування росіянами балістики.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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"Загроза застосування балістичного озброєння з Таганрогу", - попередили ПС о 00:44.

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О 01:05 оголосили про відбій повітряної тривоги.

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