Повітряну тривогу оголошували в Києві та низці областей через загрозу балістики (оновлено)
У ніч на 18 липня у Києві та та низці областей була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування росіянами балістики.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Загроза застосування балістичного озброєння з Таганрогу", - попередили ПС о 00:44.
Оновлення
О 01:05 оголосили про відбій повітряної тривоги.
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