Девять погибших и десятки раненых: РФ массированно атаковала четыре области Украины

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные удары по Харьковской, Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областям.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В результате атак погибли по меньшей мере девять человек, еще десятки получили ранения, среди пострадавших – дети. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, транспорт и предприятия.

Харьковская область: двое погибших и 18 раненых, среди них пятеро детей

За прошедшие сутки под ударами оказались Харьков и 29 населенных пунктов области, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

В Харькове в результате российской атаки погиб 40-летний мужчина. Ранения получили девять человек, среди которых мальчики в возрасте 2 и 7 лет.

В Изюме пострадали семь человек, в том числе 8-летний мальчик и девочки 13 и 16 лет. В селе Середевка Вовчанской громады погиб 78-летний мужчина, еще один местный житель перенес острую стрессовую реакцию. Вблизи села Кирилловка Старосалтовской громады взрывные ранения получил 47-летний мужчина.

В течение суток российские войска применили в Харьковской области ракеты, управляемые авиабомбы, ударные беспилотники различных типов, FPV-дроны и другие БПЛА.

В Харькове повреждены многоэтажный дом, кафе, остановка общественного транспорта и автомобили. Разрушениям также подверглись десятки частных домов, магазины, хозяйственные постройки, культурное учреждение, ангары, почтомат и транспорт в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Берестинском районах.

Запорожская область: погиб человек, среди раненых — ребенок

В Запорожском районе в результате российских ударов погиб один человек, ещё двое получили ранения, среди них — ребёнок, сообщил начальник ОГА Иван Федоров.

Всего за сутки оккупанты нанесли 851 удар по 51 населенному пункту области.

Российская армия совершила 16 авиаударов, задействовала 592 беспилотника различных типов, один раз обстреляла область из реактивных систем залпового огня и нанесла 242 артиллерийских удара.

Под обстрелом оказались Запорожье, Камышеваха, Беленькое, Орехов, Степногорск, Гуляйпольское и десятки других населенных пунктов области.

Херсонская область: трое погибших и 18 раненых

За прошедшие сутки российские войска атаковали более 40 населенных пунктов Херсонской области, применяя артиллерию и ударные беспилотники, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин

Под обстрелами оказались Херсон, Берислав, Станислав, Антоновка, Нововоронцовка, Тягинка, Милово, Змиевка и другие населенные пункты. В результате атак погибли три человека, еще 18 получили ранения.

Повреждены многоэтажный и восемь частных домов, вышка сотовой связи, автомобили, а также объекты критической и социальной инфраструктуры.

В больницу обратился 50-летний житель Херсона, пострадавший во время ночной атаки дрона. У него диагностировали минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения и перелом голени.

Кроме того, российские войска атаковали дроном поселок Камышаны. Взрывную травму и осколочное ранение ноги получил 43-летний мужчина. После оказания медицинской помощи он будет лечиться амбулаторно.

Днепропетровская область: под ударами четыре района области

В течение ночи российская армия более десяти раз атаковала Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией, отметил глава ОГА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Червоногригоровская, Мировская и Марганецкая громады. Там повреждены частный дом и грузовики.

В Днепре в результате атаки загорелся склад логистической компании.

В Синельниковском районе российские войска обстреляли Яворницкую и Раевскую громады, повредив автозаправочную станцию.

В Верхнеднепровской громаде Каменского района зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры.

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