Дев’ятеро загиблих і десятки поранених: РФ масовано атакувала чотири області України

Протягом минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Харківській, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

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Унаслідок атак загинули щонайменше дев'ятеро людей, ще десятки отримали поранення, серед постраждалих – діти. Пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру, транспорт і підприємства.

Харківщина: двоє загиблих і 18 поранених, серед них п'ятеро дітей

Минулої доби під ударами опинилися Харків та 29 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові внаслідок російської атаки загинув 40-річний чоловік. Поранення дістали дев'ятеро людей, серед яких хлопчики віком 2 та 7 років.

В Ізюмі постраждали семеро людей, зокрема 8-річний хлопчик та дівчата 13 і 16 років. У селі Середівка Вовчанської громади загинув 78-річний чоловік, ще один місцевий житель зазнав гострої реакції на стрес. Поблизу села Кирилівка Старосалтівської громади вибухових поранень зазнав 47-річний чоловік.

Протягом доби російські війська застосували по Харківщині ракети, керовані авіабомби, ударні безпілотники різних типів, FPV-дрони та інші БпЛА.

У Харкові пошкоджено багатоповерховий будинок, кафе, зупинку громадського транспорту та автомобілі. Руйнувань також зазнали десятки приватних будинків, магазини, господарські споруди, заклад культури, ангари, поштомат і транспорт у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах.

Запорізька область: загинула людина, серед поранених - дитина

У Запорізькому районі внаслідок російських ударів загинула одна людина, ще двоє дістали поранення, серед них дитина, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Загалом протягом доби окупанти завдали 851 удару по 51 населеному пункту області.

Російська армія здійснила 16 авіаударів, застосувала 592 безпілотники різних типів, один раз обстріляла область із реактивних систем залпового вогню та завдала 242 артилерійських ударів.

Під вогнем опинилися Запоріжжя, Комишуваха, Біленьке, Оріхів, Степногірськ, Гуляйпільське та десятки інших населених пунктів області.

Херсонщина: троє загиблих і 18 поранених

Минулої доби російські війська атакували понад 40 населених пунктів Херсонської області, застосовуючи артилерію та ударні безпілотники, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін

Під обстрілами перебували Херсон, Берислав, Станіслав, Антонівка, Нововоронцовка, Тягинка, Милове, Зміївка та інші населені пункти. Внаслідок атак загинули троє людей, ще 18 дістали поранення.

Пошкоджено багатоповерховий та вісім приватних будинків, стільникову вежу, автомобілі, а також об'єкти критичної та соціальної інфраструктури.

До лікарні звернувся 50-річний житель Херсона, який постраждав під час нічної атаки дрона. У нього діагностували мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення та перелом гомілки.

Крім того, російські війська атакували дроном селище Комишани. Вибухову травму та уламкове поранення ноги дістав 43-річний чоловік. Після надання медичної допомоги він лікуватиметься амбулаторно.

Дніпропетровщина: під ударами чотири райони області

Протягом ночі російська армія понад десять разів атакувала Дніпропетровську область безпілотниками та артилерією, зазначив начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Червоногригорівська, Мирівська та Марганецька громади. Там пошкоджено приватний будинок і вантажівки.

У Дніпрі внаслідок атаки спалахнув склад логістичної компанії.

На Синельниківщині російські війська обстріляли Яворницьку та Раївську громади, пошкодивши автозаправну станцію.

У Верхньодніпровській громаді Кам'янського району зафіксовано пошкодження об'єктів інфраструктури.

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