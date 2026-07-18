Технические работы в "Резерв+" будут проводиться в ночное время по 1-2 часа, - Минобороны

Приложение "Резерв+" будет работать в обычном режиме. Технические работы будут проводиться с 18 по 22 июля исключительно ночью по 1–2 часа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Резерв+" будет работать в обычном режиме. Технические работы будут краткосрочными и продлятся 1–2 часа в ночное время", — говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны рекомендуют на всякий случай скачать PDF-версию военно-учетного документа:

Чтобы скачать PDF, на главном экране приложения нажмите + и выберите "Скачать PDF".

После завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме, добавило ведомство.

Что предшествовало?

Ранее Минобороны сообщило о временных перебоях в работе приложения "Резерв+" с 18 по 22 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пометка "оперативный резерв" в "Резерв+" — не новая функция и касается небольшого количества людей, — Минобороны