Технические работы в "Резерв+" будут проводиться в ночное время по 1-2 часа, - Минобороны
Приложение "Резерв+" будет работать в обычном режиме. Технические работы будут проводиться с 18 по 22 июля исключительно ночью по 1–2 часа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.
"Резерв+" будет работать в обычном режиме. Технические работы будут краткосрочными и продлятся 1–2 часа в ночное время", — говорится в сообщении.
В то же время в Минобороны рекомендуют на всякий случай скачать PDF-версию военно-учетного документа:
- Чтобы скачать PDF, на главном экране приложения нажмите + и выберите "Скачать PDF".
После завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме, добавило ведомство.
Что предшествовало?
Ранее Минобороны сообщило о временных перебоях в работе приложения "Резерв+" с 18 по 22 июля.
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