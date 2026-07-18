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Новости Приложение Резерв+ Технические работы в Резерв+
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Технические работы в "Резерв+" будут проводиться в ночное время по 1-2 часа, - Минобороны

В "Резерв+" уже можно подать заявление на отсрочку

Приложение "Резерв+" будет работать в обычном режиме. Технические работы будут проводиться с 18 по 22 июля исключительно ночью по 1–2 часа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минобороны Украины.

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"Резерв+" будет работать в обычном режиме. Технические работы будут краткосрочными и продлятся 1–2 часа в ночное время", — говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны рекомендуют на всякий случай скачать PDF-версию военно-учетного документа:

  • Чтобы скачать PDF, на главном экране приложения нажмите + и выберите "Скачать PDF".

После завершения технических работ сервисы будут работать в обычном режиме, добавило ведомство.

Что предшествовало?

Ранее Минобороны сообщило о временных перебоях в работе приложения "Резерв+" с 18 по 22 июля.

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Автор: 

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Топ комментарии
+2
ПРезерв виключно дебіли встановлюють.Після тех робіт і збоїв їх чекають сюрпризи .
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18.07.2026 10:33 Ответить
+2
Розшук можливий у двох випадках-рішення суду і відкрита кримінальна справа.Те,що відбуваєть результат тупості мудрого наріту.
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18.07.2026 10:37 Ответить
+2
А чи не забагато уваги до застосунка, який встановлюється на добровільній основі? Може ще МайнКрафт будемо таким чином обговорювати?
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18.07.2026 10:40 Ответить

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