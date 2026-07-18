Технічні роботи у "Резерв+" триватимуть у нічний час по 1-2 години, - Міноборони

Застосунок "Резерв+" працюватиме у звичайному режимі. Технічні роботи триватимуть із 18 до 22 липня лише вночі по 1-2 години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міноборони України.

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"Резерв+ працюватиме у звичайному режимі. Технічні роботи будуть короткостроковими й триватимуть 1–2 години в нічний час", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Міноборони рекомендують про всяк випадок завантажити PDF-версію військово-облікового документа:

Щоб завантажити PDF, на головному екрані застосунку натисніть + та оберіть "Завантажити PDF".

Після завершення технічних робіт сервіси працюватимуть у звичному режимі, додало відомство.

Що передувало?

Раніше Міноборони повідомили про тимчасові перебої в роботі застосунку "Резерв+" з 18 по 22 липня.

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