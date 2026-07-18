Россияне атаковали Херсон дронами: пострадали как минимум девять человек

Утром 18 июля российские войска нанесли серию ударов ударными беспилотниками по Херсону. Под ударами оказались Корабельный и Днепровский районы города.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.

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По предварительным данным, ранения получили как минимум девять мирных жителей.

Дрон попал в гражданский автомобиль

Около 08:35 российский беспилотник атаковал автомобиль в Корабельном районе Херсона.

В результате удара пострадали пять человек: мужчины в возрасте 48 и 45 лет, женщины 37 и 52 лет, а также 14-летний подросток.

У всех пострадавших диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также контузии. Кроме того, двое мужчин получили осколочные ранения и повреждения рук и ног.

В Днепровском районе тяжело ранена 72-летняя женщина

В больницу доставили 72-летнюю жительницу Херсона, которая пострадала в результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе города.

У женщины диагностировали минно-взрывную травму, открытый перелом ноги, а также ранения живота и лица. Медики проводят обследование и оказывают ей необходимую помощь.

Еще одна женщина пострадала в Корабельном районе

Около 08:40 российские военные атаковали дроном 66-летнюю женщину в Корабельном районе.

Пострадавшая получила взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, а также контузию. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Под удар БПЛА попали ещё двое мужчин

Примерно в 09:10 российский беспилотник атаковал двух мужчин в Корабельном районе Херсона.

Они получили минно-взрывные травмы. Сейчас пострадавшие проходят дополнительное обследование, медики оказывают им необходимую помощь.

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