Россияне атаковали Херсон дронами: пострадали как минимум девять человек
Утром 18 июля российские войска нанесли серию ударов ударными беспилотниками по Херсону. Под ударами оказались Корабельный и Днепровский районы города.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской ОГА.
По предварительным данным, ранения получили как минимум девять мирных жителей.
Дрон попал в гражданский автомобиль
Около 08:35 российский беспилотник атаковал автомобиль в Корабельном районе Херсона.
В результате удара пострадали пять человек: мужчины в возрасте 48 и 45 лет, женщины 37 и 52 лет, а также 14-летний подросток.
У всех пострадавших диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также контузии. Кроме того, двое мужчин получили осколочные ранения и повреждения рук и ног.
В Днепровском районе тяжело ранена 72-летняя женщина
В больницу доставили 72-летнюю жительницу Херсона, которая пострадала в результате атаки российского беспилотника в Днепровском районе города.
У женщины диагностировали минно-взрывную травму, открытый перелом ноги, а также ранения живота и лица. Медики проводят обследование и оказывают ей необходимую помощь.
Еще одна женщина пострадала в Корабельном районе
Около 08:40 российские военные атаковали дроном 66-летнюю женщину в Корабельном районе.
Пострадавшая получила взрывную и закрытую черепно-мозговые травмы, а также контузию. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Под удар БПЛА попали ещё двое мужчин
Примерно в 09:10 российский беспилотник атаковал двух мужчин в Корабельном районе Херсона.
Они получили минно-взрывные травмы. Сейчас пострадавшие проходят дополнительное обследование, медики оказывают им необходимую помощь.
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