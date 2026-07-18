Росіяни атакували Херсон дронами: постраждали щонайменше дев’ятеро людей

Уранці 18 липня російські війська здійснили серію атак ударними безпілотниками по Херсону. Під ударами опинилися Корабельний та Дніпровський райони міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

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За попередніми даними, поранення дістали щонайменше дев'ятеро мирних жителів.

Дрон влучив у цивільний автомобіль

Близько 08:35 російський безпілотник атакував автомобіль у Корабельному районі Херсона.

Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей: чоловіки віком 48 і 45 років, жінки 37 та 52 років, а також 14-річний хлопець.

У всіх потерпілих діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також контузії. Крім того, двоє чоловіків дістали уламкові поранення та ушкодження рук і ніг.

У Дніпровському районі тяжко поранено 72-річну жінку

До лікарні доставили 72-річну жительку Херсона, яка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника у Дніпровському районі міста.

У жінки діагностували мінно-вибухову травму, відкритий перелом ноги, а також поранення живота й обличчя. Медики проводять обстеження та надають їй необхідну допомогу.

Ще одна жінка постраждала у Корабельному районі

Близько 08:40 російські військові атакували дроном 66-річну жінку у Корабельному районі.

Постраждала отримала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Під удар БпЛА потрапили ще двоє чоловіків

Орієнтовно о 09:10 російський безпілотник атакував двох чоловіків у Корабельному районі Херсона.

Вони дістали мінно-вибухові травми. Наразі потерпілі проходять додаткове обстеження, медики надають їм необхідну допомогу.

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