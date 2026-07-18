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Новини Атаки безпілотників на Херсон
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Росіяни атакували Херсон дронами: постраждали щонайменше дев’ятеро людей

Удари РФ по Херсону 18 липня

Уранці 18 липня російські війська здійснили серію атак ударними безпілотниками по Херсону. Під ударами опинилися Корабельний та Дніпровський райони міста. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.

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За попередніми даними, поранення дістали щонайменше дев'ятеро мирних жителів.

Дрон влучив у цивільний автомобіль

Близько 08:35 російський безпілотник атакував автомобіль у Корабельному районі Херсона.

Внаслідок удару постраждали п'ятеро людей: чоловіки віком 48 і 45 років, жінки 37 та 52 років, а також 14-річний хлопець.

У всіх потерпілих діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також контузії. Крім того, двоє чоловіків дістали уламкові поранення та ушкодження рук і ніг.

У Дніпровському районі тяжко поранено 72-річну жінку

До лікарні доставили 72-річну жительку Херсона, яка постраждала внаслідок атаки російського безпілотника у Дніпровському районі міста.

У жінки діагностували мінно-вибухову травму, відкритий перелом ноги, а також поранення живота й обличчя. Медики проводять обстеження та надають їй необхідну допомогу.

Ще одна жінка постраждала у Корабельному районі

Близько 08:40 російські військові атакували дроном 66-річну жінку у Корабельному районі.

Постраждала отримала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, а також контузію. Медики надали їй допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилася.

Під удар БпЛА потрапили ще двоє чоловіків

Орієнтовно о 09:10 російський безпілотник атакував двох чоловіків у Корабельному районі Херсона.

Вони дістали мінно-вибухові травми. Наразі потерпілі проходять додаткове обстеження, медики надають їм необхідну допомогу.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6123) Херсон (3933) Херсонська область (6835) Херсонський район (969)
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