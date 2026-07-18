Рашисты атакуют ударными дронами вечером 18 июля, - Воздушные силы

Вечером в субботу, 18 июля, в воздушном пространстве Украины зафиксированы российские ударные беспилотники.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 18:48 ВВС сообщали:

Реактивный БПЛА в Лозовском районе Харьковской области в северном направлении;

Реактивный БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, движется по северо-западному курсу

БПЛА над Сумами с севера, - сообщалось в 18:48.

БПЛА в направлении Богодухова в Харьковской области с севера, - сообщалось в 18:55.

Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, следуют по юго-западному курсу, - сообщалось в 18:56.

Реактивный БПЛА в направлении Кривого Рога с востока, - сообщалось в 18:58.

Реактивный БПЛА в направлении Одессы с Черного моря, - сообщалось в 19:01.

Реактивный БПЛА на Чернигов с востока, - сообщалось в 19:05.

Реактивный БПЛА в направлении Славутича в Черниговской области с севера, - сообщалось в 19:12.

Реактивный БПЛА в направлении Запорожья с северо-запада, - сообщалось в 19:18.

Реактивный БПЛА на севере Киевской области по юго-западному курсу, - сообщалось в 19:12.

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