Рашисты атакуют ударными дронами вечером 18 июля, - Воздушные силы
Вечером в субботу, 18 июля, в воздушном пространстве Украины зафиксированы российские ударные беспилотники.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 18:48 ВВС сообщали:
- Реактивный БПЛА в Лозовском районе Харьковской области в северном направлении;
- Реактивный БПЛА в Никопольском районе Днепропетровской области, движется по северо-западному курсу
БПЛА над Сумами с севера, - сообщалось в 18:48.
БПЛА в направлении Богодухова в Харьковской области с севера, - сообщалось в 18:55.
Реактивные БПЛА на севере Черниговской области, следуют по юго-западному курсу, - сообщалось в 18:56.
Реактивный БПЛА в направлении Кривого Рога с востока, - сообщалось в 18:58.
Реактивный БПЛА в направлении Одессы с Черного моря, - сообщалось в 19:01.
Реактивный БПЛА на Чернигов с востока, - сообщалось в 19:05.
Реактивный БПЛА в направлении Славутича в Черниговской области с севера, - сообщалось в 19:12.
Реактивный БПЛА в направлении Запорожья с северо-запада, - сообщалось в 19:18.
Реактивный БПЛА на севере Киевской области по юго-западному курсу, - сообщалось в 19:12.
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