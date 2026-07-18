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Новини Атака безпілотників
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Рашисти атакують ударними дронами ввечері 18 липня, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ввечері суботи, 18 липня, у повітряному просторі України фіксуються російські ударні безпілотники.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 18:48 ПС повідомляли:

  • Реактивний БпЛА у Лозівському районі Харківщини у північному напрямку;
  • Реактивний БпЛА у Нікопольському районі Дніпропетровщини північно-західним курсом

БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 18:48.

БпЛА на Богодухів на Харківщині з півночі, - повідомлялося о 18:55.

Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщині південно-західним курсом, - повідомлялося о 18:56.

Реактивний БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу, - повідомлялося о 18:58.

Реактивний БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря, - повідомлялося о 19:01.

Реактивний БпЛА на Чернігів зі сходу, - повідомлялося о 19:05.

Реактивний БпЛА на Славутич на Чернігівщині з півночі,- повідомлялося о 19:12.

Реактивний БпЛА на Запоріжжя з північного заходу, - повідомлялося о 19:18.

Реактивний БпЛА на півночі Київщини південно-західним курсом, - повідомлялося о 19:12.

Оновлення

Згодом ПС повідомили про:

  • Реактивний БпЛА на Запоріжжя з північного заходу
  • Реактивний БпЛА на півночі Київщини південно-західним курсом
  • Нові групи реактивних БпЛА у напрямку Одеси/Чорноморська з Чорного моря
  • Реактивний БпЛА курсом на Житомир/Коростишів
  • Реактивний БпЛА курсом на Козятин на Вінниччині з північного сходу
  • Реактивний БпЛА продовжує рух у напрямку Калинівки
  • Реактивний БпЛА на Запоріжжя з південного сходу
  • Реактивний БпЛА у напрямку Ріпок на Чернігівщині з північного сходу
  • Реактивний БпЛА на Вінницю з північного сходу

Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі, - повідомлялося о 20:01.

БпЛА у Шосткинському районі на Сумщині південним курсом, - повідомлялося о 20:04

Читайте також: Збито 1 із 7 ворожих ракет та 69 БпЛА. Основний напрямок удару - Одещина, - Повітряні сили

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