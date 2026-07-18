Рашисти атакують ударними дронами ввечері 18 липня, - Повітряні сили (оновлено)
Ввечері суботи, 18 липня, у повітряному просторі України фіксуються російські ударні безпілотники.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
О 18:48 ПС повідомляли:
- Реактивний БпЛА у Лозівському районі Харківщини у північному напрямку;
- Реактивний БпЛА у Нікопольському районі Дніпропетровщини північно-західним курсом
БпЛА на Суми з півночі, - повідомлялося о 18:48.
БпЛА на Богодухів на Харківщині з півночі, - повідомлялося о 18:55.
Реактивні БпЛА на півночі Чернігівщині південно-західним курсом, - повідомлялося о 18:56.
Реактивний БпЛА у напрямку Кривого Рогу зі сходу, - повідомлялося о 18:58.
Реактивний БпЛА у напрямку Одеси з Чорного моря, - повідомлялося о 19:01.
Реактивний БпЛА на Чернігів зі сходу, - повідомлялося о 19:05.
Реактивний БпЛА на Славутич на Чернігівщині з півночі,- повідомлялося о 19:12.
Реактивний БпЛА на Запоріжжя з північного заходу, - повідомлялося о 19:18.
Реактивний БпЛА на півночі Київщини південно-західним курсом, - повідомлялося о 19:12.
Оновлення
Згодом ПС повідомили про:
- Реактивний БпЛА на Запоріжжя з північного заходу
- Реактивний БпЛА на півночі Київщини південно-західним курсом
- Нові групи реактивних БпЛА у напрямку Одеси/Чорноморська з Чорного моря
- Реактивний БпЛА курсом на Житомир/Коростишів
- Реактивний БпЛА курсом на Козятин на Вінниччині з північного сходу
- Реактивний БпЛА продовжує рух у напрямку Калинівки
- Реактивний БпЛА на Запоріжжя з південного сходу
- Реактивний БпЛА у напрямку Ріпок на Чернігівщині з північного сходу
- Реактивний БпЛА на Вінницю з північного сходу
Реактивний БпЛА на Чернігів з півночі, - повідомлялося о 20:01.
БпЛА у Шосткинському районі на Сумщині південним курсом, - повідомлялося о 20:04
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