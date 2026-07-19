Масштабный сбой в Facebook, Instagram и Messenger: пользователи массово жалуются на проблемы
В воскресенье пользователи по всему миру столкнулись с масштабными сбоями в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Компания Meta пока не сообщила, что именно стало причиной технического сбоя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сервис Downdetector.
Пользователи массово сообщают о проблемах с Facebook
Согласно сообщениям пользователей, в Facebook возникли проблемы с доступом к сайту, авторизацией в учетных записях, а в отдельных случаях аккаунты были временно заблокированы из-за технической ошибки.
По информации Downdetector, большинство обращений (58%) касается некорректной работы веб-версии Facebook. Еще 32% пользователей сообщили о трудностях с входом в аккаунты, а 7% — о сбоях в работе мобильного приложения.
Instagram и Messenger также работают с перебоями
Перебои также зафиксированы в работе Instagram: пользователи сообщают о проблемах с загрузкой фотографий и видео. Кроме того, нестабильно работает Messenger, где наблюдаются трудности с отправкой сообщений.
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