Масштабный сбой в Facebook, Instagram и Messenger: пользователи массово жалуются на проблемы

В воскресенье пользователи по всему миру столкнулись с масштабными сбоями в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Компания Meta пока не сообщила, что именно стало причиной технического сбоя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сервис Downdetector.

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Пользователи массово сообщают о проблемах с Facebook

Согласно сообщениям пользователей, в Facebook возникли проблемы с доступом к сайту, авторизацией в учетных записях, а в отдельных случаях аккаунты были временно заблокированы из-за технической ошибки.

По информации Downdetector, большинство обращений (58%) касается некорректной работы веб-версии Facebook. Еще 32% пользователей сообщили о трудностях с входом в аккаунты, а 7% — о сбоях в работе мобильного приложения.

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Instagram и Messenger также работают с перебоями

Перебои также зафиксированы в работе Instagram: пользователи сообщают о проблемах с загрузкой фотографий и видео. Кроме того, нестабильно работает Messenger, где наблюдаются трудности с отправкой сообщений.

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