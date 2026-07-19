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Новости Сбой социальных сетей
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Масштабный сбой в Facebook, Instagram и Messenger: пользователи массово жалуются на проблемы

Сбой в Facebook

В воскресенье пользователи по всему миру столкнулись с масштабными сбоями в работе социальных сетей Facebook и Instagram. Компания Meta пока не сообщила, что именно стало причиной технического сбоя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сервис Downdetector.

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Пользователи массово сообщают о проблемах с Facebook

Согласно сообщениям пользователей, в Facebook возникли проблемы с доступом к сайту, авторизацией в учетных записях, а в отдельных случаях аккаунты были временно заблокированы из-за технической ошибки.

По информации Downdetector, большинство обращений (58%) касается некорректной работы веб-версии Facebook. Еще 32% пользователей сообщили о трудностях с входом в аккаунты, а 7% — о сбоях в работе мобильного приложения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабный сбой произошел в Facebook, Messenger и Instagram (обновлено)

Instagram и Messenger также работают с перебоями

Перебои также зафиксированы в работе Instagram: пользователи сообщают о проблемах с загрузкой фотографий и видео. Кроме того, нестабильно работает Messenger, где наблюдаются трудности с отправкой сообщений.

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Топ комментарии
+3
Біда!!!
Какахи свого котика чи свої цицьки ніяк не викласти. 😁
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19.07.2026 12:46 Ответить
+3
.... помните , - лет 6 - 7 назад , в Турцыи массово , систематичесски возникали лесные пожары , - - пока спецслужбы не орестовали группу гнуссских туристов , а в последствии - - - еще несколько ( так сказать "" паровозом 2 )) - - - - -И ПОЖАРЫ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕКРАТИЛИСЬ .........
 ИЩИТЕ ГНУССКИХ !!!!!
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19.07.2026 12:50 Ответить
+1
Ой мляяяяяя... А шо ж тепер без ХВейбука я робити буду?!
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19.07.2026 12:45 Ответить

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