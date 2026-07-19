Масштабний збій у Facebook, Instagram та Messenger: користувачі масово скаржаться на проблеми

У неділю користувачі по всьому світу зіткнулися з масштабними перебоями у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram. Компанія Meta наразі не повідомила, що саме стало причиною технічного збою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сервіс Downdetector.

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Користувачі масово повідомляють про проблеми з Facebook

Згідно з повідомленнями користувачів, у Facebook виникли проблеми з доступом до сайту, авторизацією в облікових записах, а в окремих випадках акаунти були тимчасово заблоковані через технічну помилку.

За інформацією Downdetector, найбільше звернень (58%) стосується некоректної роботи вебверсії Facebook. Ще 32% користувачів повідомили про труднощі з входом до акаунтів, а 7% - про несправності мобільного застосунку.

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Instagram і Messenger також працюють із перебоями

Перебої також зафіксовані в роботі Instagram: користувачі повідомляють про проблеми із завантаженням фотографій і відео. Крім того, нестабільно працює Messenger, де спостерігаються труднощі з надсиланням повідомлень.

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