УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10638 відвідувачів онлайн
Новини Збій соціальних мереж
925 14

Масштабний збій у Facebook, Instagram та Messenger: користувачі масово скаржаться на проблеми

Збій у facebook

У неділю користувачі по всьому світу зіткнулися з масштабними перебоями у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram. Компанія Meta наразі не повідомила, що саме стало причиною технічного збою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сервіс Downdetector.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Користувачі масово повідомляють про проблеми з Facebook

Згідно з повідомленнями користувачів, у Facebook виникли проблеми з доступом до сайту, авторизацією в облікових записах, а в окремих випадках акаунти були тимчасово заблоковані через технічну помилку.

За інформацією Downdetector, найбільше звернень (58%) стосується некоректної роботи вебверсії Facebook. Ще 32% користувачів повідомили про труднощі з входом до акаунтів, а 7% - про несправності мобільного застосунку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштабний збій стався у Facebook, Messenger та Instagram (оновлено)

Instagram і Messenger також працюють із перебоями

Перебої також зафіксовані в роботі Instagram: користувачі повідомляють про проблеми із завантаженням фотографій і відео. Крім того, нестабільно працює Messenger, де спостерігаються труднощі з надсиланням повідомлень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС висунув ультиматум Meta: Instagram та Facebook мають змінити дизайн через залежність

Автор: 

Facebook (718) соціальні мережі (1243)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
Біда!!!
Какахи свого котика чи свої цицьки ніяк не викласти. 😁
показати весь коментар
19.07.2026 12:46 Відповісти
+3
.... помните , - лет 6 - 7 назад , в Турцыи массово , систематичесски возникали лесные пожары , - - пока спецслужбы не орестовали группу гнуссских туристов , а в последствии - - - еще несколько ( так сказать "" паровозом 2 )) - - - - -И ПОЖАРЫ ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ ПРЕКРАТИЛИСЬ .........
 ИЩИТЕ ГНУССКИХ !!!!!
показати весь коментар
19.07.2026 12:50 Відповісти
+2
Ой мляяяяяя... А шо ж тепер без ХВейбука я робити буду?!
показати весь коментар
19.07.2026 12:45 Відповісти

Завантаження...

 
 