Масштабний збій у Facebook, Instagram та Messenger: користувачі масово скаржаться на проблеми
У неділю користувачі по всьому світу зіткнулися з масштабними перебоями у роботі соціальних мереж Facebook та Instagram. Компанія Meta наразі не повідомила, що саме стало причиною технічного збою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сервіс Downdetector.
Користувачі масово повідомляють про проблеми з Facebook
Згідно з повідомленнями користувачів, у Facebook виникли проблеми з доступом до сайту, авторизацією в облікових записах, а в окремих випадках акаунти були тимчасово заблоковані через технічну помилку.
За інформацією Downdetector, найбільше звернень (58%) стосується некоректної роботи вебверсії Facebook. Ще 32% користувачів повідомили про труднощі з входом до акаунтів, а 7% - про несправності мобільного застосунку.
Instagram і Messenger також працюють із перебоями
Перебої також зафіксовані в роботі Instagram: користувачі повідомляють про проблеми із завантаженням фотографій і відео. Крім того, нестабільно працює Messenger, де спостерігаються труднощі з надсиланням повідомлень.
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