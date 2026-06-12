Масштабний збій стався у Facebook, Messenger та Instagram (оновлено)

Сьогодні, 12 червня, у соціальних мережах Facebook, Instagram, додатку Messenger та сервісі Downdetector стався масштабний збій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram повідомляють про проблеми з завантаженням дописів та оновленням сторінок. Зокрема, частина функцій платформ працює нестабільно або зовсім не відкривається.

Також не завантажується додаток для спілкування від Facebook Messenger.

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Downdetector "ліг"

Крім того, сервіс Downdetector, який відстежує збої в роботі сайтів та застосунків у режимі реального часу, також не завантажується або відкривається з помилками, що ускладнює перевірку.

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