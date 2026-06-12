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Масштабний збій стався у Facebook, Messenger та Instagram (оновлено)
Сьогодні, 12 червня, у соціальних мережах Facebook, Instagram, додатку Messenger та сервісі Downdetector стався масштабний збій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Користувачі соціальних мереж Facebook та Instagram повідомляють про проблеми з завантаженням дописів та оновленням сторінок. Зокрема, частина функцій платформ працює нестабільно або зовсім не відкривається.
Також не завантажується додаток для спілкування від Facebook Messenger.
Downdetector "ліг"
Крім того, сервіс Downdetector, який відстежує збої в роботі сайтів та застосунків у режимі реального часу, також не завантажується або відкривається з помилками, що ускладнює перевірку.
Оновлено
- Станом на 17:40 робота сервісів Meta почала відновлюватися. Downdetector також запрацював.
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Воробьев Павел
показати весь коментар12.06.2026 17:34 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Franz Maser
показати весь коментар12.06.2026 17:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Грицько Добрий
показати весь коментар12.06.2026 18:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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