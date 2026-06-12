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Новости Сбой социальных сетей
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Масштабный сбой произошел в Facebook, Messenger и Instagram (обновлено)

фейсбук,facebook

Сегодня, 12 июня, в социальных сетях Facebook, Instagram, приложении Messenger и сервисе Downdetector произошел масштабный сбой. 

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram сообщают о проблемах с загрузкой постов и обновлением страниц. В частности, часть функций платформ работает нестабильно или вовсе не открывается.

Также не загружается приложение для общения от Facebook Messenger.

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Downdetector "лежит"

Кроме того, сервис Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, также не загружается или открывается с ошибками, что затрудняет проверку.

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Обновлено

  • По состоянию на 17.40 работа сервисов Meta начала возобновляться. Downdetector тоже заработал.

Автор: 

Facebook (386) интернет (1695) Instagram (50)
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Вже працює.
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12.06.2026 17:34 Ответить
І Ватсап і вже працює
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12.06.2026 17:48 Ответить
Ну Фсьо, триндєц, це катастроХВа!
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12.06.2026 18:14 Ответить
 
 