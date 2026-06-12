Масштабный сбой произошел в Facebook, Messenger и Instagram (обновлено)
Сегодня, 12 июня, в социальных сетях Facebook, Instagram, приложении Messenger и сервисе Downdetector произошел масштабный сбой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram сообщают о проблемах с загрузкой постов и обновлением страниц. В частности, часть функций платформ работает нестабильно или вовсе не открывается.
Также не загружается приложение для общения от Facebook Messenger.
Downdetector "лежит"
Кроме того, сервис Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, также не загружается или открывается с ошибками, что затрудняет проверку.
Обновлено
- По состоянию на 17.40 работа сервисов Meta начала возобновляться. Downdetector тоже заработал.
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Воробьев Павел
показать весь комментарий12.06.2026 17:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Franz Maser
показать весь комментарий12.06.2026 17:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Грицько Добрий
показать весь комментарий12.06.2026 18:14 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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