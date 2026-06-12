Масштабный сбой произошел в Facebook, Messenger и Instagram (обновлено)

Сегодня, 12 июня, в социальных сетях Facebook, Instagram, приложении Messenger и сервисе Downdetector произошел масштабный сбой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram сообщают о проблемах с загрузкой постов и обновлением страниц. В частности, часть функций платформ работает нестабильно или вовсе не открывается.

Также не загружается приложение для общения от Facebook Messenger.

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Downdetector "лежит"

Кроме того, сервис Downdetector, который отслеживает сбои в работе сайтов и приложений в режиме реального времени, также не загружается или открывается с ошибками, что затрудняет проверку.

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