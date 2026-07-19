РФ атакует ударными дронами: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)

Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 19 июля.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Движение вражеских дронов

В 19:04 — БПЛА в направлении Запорожья с юга.

В 19:07 — реактивные БПЛА на востоке Запорожья, в юго-западном направлении.

В 19:20 — БПЛА в направлении Харькова с севера.

В 19:41 — реактивные БПЛА на севере Херсонской области, следуют на запад.

В 19:41 — цель в Харьковской области (Великий Бурлук).

Обновленная информация

В 19:52 – Николаевщина: реактивные БпЛА мимо Баштанки на юге западным/юго-западным курсом.

В 20:02 - реактивный БпЛА на севере Черниговщины в направлении на/мимо Сновска с северо-запада.

В 20:10 - Полтавщина: БпЛА на/мимо Больших Сорочинцев в направлении Миргорода.

В 20:12 - Черниговщина: реактивный БпЛА на/мимо Макошино юго-восточным курсом.

Берегите себя!

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