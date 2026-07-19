РФ атакует ударными дронами: в ряде областей объявлена воздушная тревога (обновлено)
Российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками вечером 19 июля.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
В 19:04 — БПЛА в направлении Запорожья с юга.
В 19:07 — реактивные БПЛА на востоке Запорожья, в юго-западном направлении.
В 19:20 — БПЛА в направлении Харькова с севера.
В 19:41 — реактивные БПЛА на севере Херсонской области, следуют на запад.
В 19:41 — цель в Харьковской области (Великий Бурлук).
Обновленная информация
В 19:52 – Николаевщина: реактивные БпЛА мимо Баштанки на юге западным/юго-западным курсом.
В 20:02 - реактивный БпЛА на севере Черниговщины в направлении на/мимо Сновска с северо-запада.
В 20:10 - Полтавщина: БпЛА на/мимо Больших Сорочинцев в направлении Миргорода.
В 20:12 - Черниговщина: реактивный БпЛА на/мимо Макошино юго-восточным курсом.
Берегите себя!
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