РФ атакує ударними дронами: у низці областей повітряна тривога

Російські війська атакують Україну ударними безпілотниками увечері 19 липня.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Рух ворожих дронів

О 19:04 - БпЛА в напрямку Запоріжжя з півдня.

О 19:07 - Реактивні БпЛА на сході Запоріжжя, на південно-західний напрямок.

О 19:20 - БпЛА в напрямку Харкова з півночі.

О 19:41 - Реактивні БпЛА на півночі Херсонщини західним курсом.

О 19:41 - Ціль на Харківщину (Великий Бурлук).

Оновлена інформація

О 19:52 - Миколаївщина: реактивні БпЛА повз Баштанку на півдні західним/південно-західним курсом.

О 20:02 - Реактивний БпЛА на півночі Чернігівщини в напрямку на/повз Сновськ з північного заходу.

О 20:10 - Полтавщина: БпЛА на/повз Великі Сорочинці в напрямку Миргорода.

О 20:12 - Чернігівщина: реактивний БпЛА на/повз Макошине південно-східним курсом.

Бережіть себе!

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