Как Федоров боролся с коррупцией в Минобороны // Зачем Зеленский съел "Качку". ВИДЕО
Почему Владимир Зеленский встал на сторону Александра Сырского в конфликте с Михаилом Федоровым? В новом выпуске проекта "Что будет дальше?" Татьяна Николаенко и Марина Данилюк-Ярмолаева разбирают крупную ротацию в правительстве, отставки Федорова и Тараса Качки, новые назначения и политические мотивы кадровых решений Банковой.
Чьи интересы затронула реформа оборонных закупок, может ли Федоров стать новым конкурентом Зеленского и почему "картонные протесты" оказались неприятным сюрпризом для Офиса президента? А также — что кадровые перестановки означают для работы Минобороны, евроинтеграции и предстоящих выборов.
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+4 Василь Казімко
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