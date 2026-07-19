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Как Федоров боролся с коррупцией в Минобороны // Зачем Зеленский съел "Качку". ВИДЕО

Почему Владимир Зеленский встал на сторону Александра Сырского в конфликте с Михаилом Федоровым? В новом выпуске проекта "Что будет дальше?" Татьяна Николаенко и Марина Данилюк-Ярмолаева разбирают крупную ротацию в правительстве, отставки Федорова и Тараса Качки, новые назначения и политические мотивы кадровых решений Банковой.

Чьи интересы затронула реформа оборонных закупок, может ли Федоров стать новым конкурентом Зеленского и почему "картонные протесты" оказались неприятным сюрпризом для Офиса президента? А также — что кадровые перестановки означают для работы Минобороны, евроинтеграции и предстоящих выборов.

Смотрите и комментируйте на YouTube-канале Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Почему народ возмущается из-за Федорова и Кима? // Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Минобороны (9767) Николаенко Татьяна (460) Данилюк-Ярмолаева Марина (475)
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Топ комментарии
+4
Федоров піарив зеленського до виборів,лив лайно на ЄС і особисто Порошенко Піарився в мінцифрі ,наробив купу злочинів--готував Україну до виборів в смартфоні На т.зв."звіті .він сказав,"я є найбільшим прихильником зеленськогоНу по стілю поведінки --два чоботи --пара Піарщики,брехуни базіки То в когось є сумніви "боротьби з корупцією" СМІШНО.
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19.07.2026 21:21 Ответить
+4
Таке можна представити, щоб у маршала Жукова, під час війни, батьки проживали недалеко від Гітлера? А у Сирського імено так.
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19.07.2026 21:29 Ответить
+4
а саме головне,до сирків від лаптів жодних претензій,знищені нпз,азс,танкери,заводи ....і жодних претензій та будь якого цькування
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19.07.2026 21:35 Ответить

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