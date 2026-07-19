Як Федоров боровся з корупцією в Мінборони // Нащо Зеленський з’їв Качку. ВIДЕО

Чому Володимир Зеленський став на бік Олександра Сирського у конфлікті з Михайлом Федоровим? У новому випуску проєкту "Що далі буде?" Тетяна Ніколаєнко й Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирають велику ротацію уряду, відставки Федорова й Тараса Качки, нові призначення та політичні мотиви кадрових рішень Банкової.

Які інтереси зачепила реформа оборонних закупівель, чи може Федоров стати новим конкурентом Зеленського та чому "картонкові протести" виявилися неприємним сюрпризом для Офісу президента? А також — що кадрові перестановки означають для роботи Міноборони, євроінтеграції та майбутніх виборів.

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