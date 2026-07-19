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Боевые результаты за июнь 2026 года роты противодействия БПЛА 23-го штурмового полка "Р.У.Г.". ВИДЕО

Бойцы роты противодействия беспилотным летательным аппаратам 23-го штурмового полка "Р.У.Г.", действующего в составе 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия", обнародовали кадры своей эффективной боевой деятельности за прошлый месяц.

Командир роты — младший лейтенант Юрий Бутусов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите кадры боевой работы военных на YouTube-канале "Бутусов.Плюс".

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Автор: 

Бутусов Юрий (4422) корпус НГУ Хартия (76) Бутусов Плюс (78)
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