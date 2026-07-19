УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10183 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
612 3

Бойові результати за червень 2026 року роти протидії БпЛА 23-го штурмового полку "Р.У.Г.". ВIДЕО

Воїни роти протидії безпілотним літальним апаратам 23-го штурмового полку "Р.У.Г.", який діє у складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія", оприлюднили кадри своєї ефективної бойової роботи за минулий місяць.

Командир роти — молодший лейтенант Юрій Бутусов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться кадри бойової роботи військових на YouTube-каналі "Бутусов.Плюс".

Дивіться також: Бійці "Хартії" облаштовують нові позиції для операторів дронів. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3674) корпус НГУ Хартія (77) Бутусов Плюс (78)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 