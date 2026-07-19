Бойові результати за червень 2026 року роти протидії БпЛА 23-го штурмового полку "Р.У.Г.". ВIДЕО
Воїни роти протидії безпілотним літальним апаратам 23-го штурмового полку "Р.У.Г.", який діє у складі 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія", оприлюднили кадри своєї ефективної бойової роботи за минулий місяць.
Командир роти — молодший лейтенант Юрій Бутусов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дивіться кадри бойової роботи військових на YouTube-каналі "Бутусов.Плюс".
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