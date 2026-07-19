После ночной атаки в Киеве снова пострадало здание налоговой службы
Здание Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве вновь пострадало вследствие ночного обстрела со стороны России 19 июля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении временно исполняющей обязанности главы ГНС Леси Карнаух в Facebook.
НОВЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОСЛЕ ОБСТРЕЛА
Это уже не первый случай повреждения этого здания. После предыдущих атак там еще продолжались восстановительные работы.
"Это уже не первый случай повреждения этого здания. После одной из предыдущих атак здесь еще продолжались восстановительные работы, но сегодня мы снова имеем новые разрушения: выбитые окна, поврежденные фасады. Самое главное — люди не пострадали", — отметила глава ведомства.
Сейчас сотрудники управления устраняют последствия обстрела.
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