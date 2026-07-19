Після нічної атаки у Києві знову постраждала будівля податкової служби

Будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві знову зазнала пошкоджень під час нічного обстрілу Росії 19 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні тимчасово виконуючої обов’язки голови ДПС Лесі Карнаух у Фейсбуці.

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НОВІ ПОШКОДЖЕННЯ ПІСЛЯ ОБСТРІЛУ

Це вже не перший випадок пошкодження цієї будівлі. Після попередніх атак там ще тривали відновлювальні роботи.

"Це вже не вперше пошкодження цього приміщення. Після однієї з попередніх атак тут ще тривали відновлювальні роботи, але сьогодні знову маємо нові руйнування: вибиті вікна, пошкоджені фасади. Найголовніше - люди не постраждали", - зазначила очільниця відомства.

Наразі працівники управління ліквідовують наслідки обстрілу.

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