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Після нічної атаки у Києві знову постраждала будівля податкової служби
Будівля Головного управління Державної податкової служби у Києві знову зазнала пошкоджень під час нічного обстрілу Росії 19 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні тимчасово виконуючої обов’язки голови ДПС Лесі Карнаух у Фейсбуці.
НОВІ ПОШКОДЖЕННЯ ПІСЛЯ ОБСТРІЛУ
Це вже не перший випадок пошкодження цієї будівлі. Після попередніх атак там ще тривали відновлювальні роботи.
"Це вже не вперше пошкодження цього приміщення. Після однієї з попередніх атак тут ще тривали відновлювальні роботи, але сьогодні знову маємо нові руйнування: вибиті вікна, пошкоджені фасади. Найголовніше - люди не постраждали", - зазначила очільниця відомства.
Наразі працівники управління ліквідовують наслідки обстрілу.
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