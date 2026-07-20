В Киеве и ряде областей была воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара
В Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара российских войск с применением баллистических ракет.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.
УГРОЗА БАЛИСТИЧЕСКОГО УДАРА С СЕВЕРА
В Воздушных силах предупредили о возможном применении баллистического вооружения.
"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - говорится в сообщении.
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