В Киеве и ряде областей была воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара

В Киеве и ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара российских войск с применением баллистических ракет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Telegram.

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УГРОЗА БАЛИСТИЧЕСКОГО УДАРА С СЕВЕРА

В Воздушных силах предупредили о возможном применении баллистического вооружения.

"Угроза применения баллистического вооружения с севера", - говорится в сообщении.

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