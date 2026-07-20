У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу удару російських військ із застосуванням балістичних ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України в Телеграмі.

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ЗАГРОЗА БАЛІСТИЧНОГО УДАРУ З ПІВНОЧІ

У Повітряних силах попередили про можливе застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", – йдеться у повідомленні.

О 00:41 - Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

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