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Новини Оголошення повітряної тривоги
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У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики

Повітряна тривога

У Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу удару російських військ із застосуванням балістичних ракет.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Повітряних сил Збройних сил України в Телеграмі.

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ЗАГРОЗА БАЛІСТИЧНОГО УДАРУ З ПІВНОЧІ

У Повітряних силах попередили про можливе застосування балістичного озброєння.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півночі", – йдеться у повідомленні.

О 00:41 - Повітряні сили повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ робить ставку на балістику, завдяки цьому Путін досі вірить у свою війну, - Зеленський

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Київ (21142) балістичні ракети (662)
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