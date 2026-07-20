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Испания победила Аргентину на чемпионате мира по футболу - 1:0

Чемпионат мира по футболу

XXIII чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Испании.

В финале чемпионата мира испанцы обыграли сборную Аргентины, пишет Цензор.НЕТ

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ИСПАНИЯ ВЫИГРАЛА ФИНАЛ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Сборная Испании стала чемпионом мира-2026 по футболу, обыграв в финале сборную Аргентины со счетом 1:0. Основное время матча завершилось без забитых мячей - 0:0.

Единственный гол был забит в дополнительное время, что и принесло испанцам победу и титул чемпионов мира.

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Автор: 

спорт (2522) футбол (3536)
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Топ комментарии
+14
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20.07.2026 01:16 Ответить
+10
Футболисты сборной Аргентины гнилые, подлые и наглые, как руские, которые все за них болели!!
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20.07.2026 01:22 Ответить
+8
ох народ тут зараз радіє. канонада стоїть....
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20.07.2026 01:14 Ответить

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