Испания победила Аргентину на чемпионате мира по футболу - 1:0
XXIII чемпионат мира по футболу завершился победой сборной Испании.
В финале чемпионата мира испанцы обыграли сборную Аргентины, пишет Цензор.НЕТ
ИСПАНИЯ ВЫИГРАЛА ФИНАЛ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
Сборная Испании стала чемпионом мира-2026 по футболу, обыграв в финале сборную Аргентины со счетом 1:0. Основное время матча завершилось без забитых мячей - 0:0.
Единственный гол был забит в дополнительное время, что и принесло испанцам победу и титул чемпионов мира.
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+14 Fish Man
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+10 Сергій Удовенко
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