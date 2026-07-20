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Іспанія перемогла Аргентину на Чемпіонаті світу з футболу - 1:0

Чемпіонат світу з футболу

Перемогою збірної Іспанії завершився XXIII чемпіонат світу з футболу.

У фіналі Мундіалю іспанці здолали команду Аргентини, пише Цензор.НЕТ

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ІСПАНІЯ ВИГРАЛА ФІНАЛ У ДОДАТКОВИЙ ЧАС

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026 з футболу, обігравши у фіналі збірну Аргентини з рахунком 1:0. Основний час поєдинку завершився без забитих м’ячів — 0:0.

Єдиний гол був забитий у додатковий час, що й приніс іспанцям перемогу та титул чемпіонів світу.

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Автор: 

спорт (1765) футбол (1627)
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Топ коментарі
+4
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20.07.2026 01:16 Відповісти
+4
Футболисты сборной Аргентины гнилые, подлые и наглые, как руские, которые все за них болели!!
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20.07.2026 01:22 Відповісти
+3
Іспанія була фаворитом: до фіналу вона не програвала 37 матчів поспіль. Такого результату досягли лише ще дві збірні в історії чоловічого футболу - Італія та… Аргентина.
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20.07.2026 01:12 Відповісти

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