Іспанія перемогла Аргентину на Чемпіонаті світу з футболу - 1:0
Перемогою збірної Іспанії завершився XXIII чемпіонат світу з футболу.
У фіналі Мундіалю іспанці здолали команду Аргентини, пише Цензор.НЕТ
ІСПАНІЯ ВИГРАЛА ФІНАЛ У ДОДАТКОВИЙ ЧАС
Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026 з футболу, обігравши у фіналі збірну Аргентини з рахунком 1:0. Основний час поєдинку завершився без забитих м’ячів — 0:0.
Єдиний гол був забитий у додатковий час, що й приніс іспанцям перемогу та титул чемпіонів світу.
Топ коментарі
+4 Fish Man
показати весь коментар20.07.2026 01:16 Відповісти Посилання
+4 Сергій Удовенко
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+3 Victor Litarchuk
показати весь коментар20.07.2026 01:12 Відповісти Посилання
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