Іспанія перемогла Аргентину на Чемпіонаті світу з футболу - 1:0

Перемогою збірної Іспанії завершився XXIII чемпіонат світу з футболу.

У фіналі Мундіалю іспанці здолали команду Аргентини, пише Цензор.НЕТ

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ІСПАНІЯ ВИГРАЛА ФІНАЛ У ДОДАТКОВИЙ ЧАС

Збірна Іспанії стала чемпіоном світу-2026 з футболу, обігравши у фіналі збірну Аргентини з рахунком 1:0. Основний час поєдинку завершився без забитих м’ячів — 0:0.

Єдиний гол був забитий у додатковий час, що й приніс іспанцям перемогу та титул чемпіонів світу.

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