Ліга націй з волейболу: Україна поступилася Сербії 1-3
Збірна України з волейболу програла Сербії у матчі Ліги націй 2026 з рахунком 1:3.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ за результатами поєдинку.
Рівний старт і втрата ініціативи
Матч став десятим для української команди у турнірі. Третій ігровий тиждень підопічні Рауля Лосано проводять у Сербії.
Перший сет проходив у рівній боротьбі, але наприкінці партії завдяки діям Дмитра Янчука Україна змогла вирвати перемогу.
У другому сеті гра також була рівною до рахунку 15:16. Після цього Сербія виграла сім розіграшів поспіль і впевнено завершила партію на свою користь.
Камбек суперника і вирішальний сет
Після цього українська команда не змогла повернути ініціативу. У третьому сеті Василь Тупчій намагався змінити хід гри та виконав три ейси поспіль, але Сербія загалом виглядала сильнішою і виграла партію.
У четвертому сеті Україна повела з перевагою у чотири очки. Проте за рахунку 19:15 серби розпочали камбек і довели матч до перемоги.
"Сербія – Україна 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)".
Днем раніше Україна перемогла Іран. На другому тижні турніру команда поступилася Болгарії, але до цього обіграла Бразилію, Італію та Канаду.
Після цієї поразки українська збірна залишається на шостому місці у турнірній таблиці.
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