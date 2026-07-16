Ліга націй з волейболу: Україна поступилася Сербії 1-3

Збірна України з волейболу програла Сербії у матчі Ліги націй 2026 з рахунком 1:3.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ за результатами поєдинку.

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Рівний старт і втрата ініціативи

Матч став десятим для української команди у турнірі. Третій ігровий тиждень підопічні Рауля Лосано проводять у Сербії.

Перший сет проходив у рівній боротьбі, але наприкінці партії завдяки діям Дмитра Янчука Україна змогла вирвати перемогу.

У другому сеті гра також була рівною до рахунку 15:16. Після цього Сербія виграла сім розіграшів поспіль і впевнено завершила партію на свою користь.

Камбек суперника і вирішальний сет

Після цього українська команда не змогла повернути ініціативу. У третьому сеті Василь Тупчій намагався змінити хід гри та виконав три ейси поспіль, але Сербія загалом виглядала сильнішою і виграла партію.

У четвертому сеті Україна повела з перевагою у чотири очки. Проте за рахунку 19:15 серби розпочали камбек і довели матч до перемоги.

"Сербія – Україна 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)".

Днем раніше Україна перемогла Іран. На другому тижні турніру команда поступилася Болгарії, але до цього обіграла Бразилію, Італію та Канаду.

Після цієї поразки українська збірна залишається на шостому місці у турнірній таблиці.

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