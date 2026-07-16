Лига наций по волейболу: Украина уступила Сербии 1:3
Сборная Украины по волейболу уступила Сербии в матче Лиги наций 2026 со счётом 1:3.
Об этом сообщает Цензор.НЕТпо итогам матча.
Равный старт и потеря инициативы
Матч стал десятым для украинской команды в турнире. Третью игровую неделю подопечные Рауля Лосано проводят в Сербии.
Первый сет проходил в равной борьбе, но в конце партии благодаря действиям Дмитрия Янчука Украина смогла вырвать победу.
Во втором сете игра также была равной до счёта 15:16. После этого Сербия выиграла семь розыгрышей подряд и уверенно завершила партию в свою пользу.
Камбэк соперника и решающий сет
После этого украинская команда не смогла вернуть инициативу. В третьем сете Василий Тупчий пытался изменить ход игры и выполнил три эйса подряд, но Сербия в целом выглядела сильнее и выиграла партию.
В четвёртом сете Украина повела с преимуществом в четыре очка. Однако при счёте 19:15 сербы начали камбэк и довели матч до победы.
"Сербия – Украина 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)".
Днём ранее Украина победила Иран. На второй неделе турнира команда уступила Болгарии, но до этого обыграла Бразилию, Италию и Канаду.
После этого поражения украинская сборная остается на шестом месте в турнирной таблице.
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