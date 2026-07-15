Украина победила Иран со счётом 3:1 в матче Лиги наций по волейболу

Сборная Украины по волейболу обыграла команду Ирана в первом матче последней игровой недели Лиги наций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ по итогам турнира.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Уверенная игра после сложного старта

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу украинцев. Первый сет был непростым для команды. У лидера Василия Тупчия не всё получалось, к тому же во время игры ему мячом разбили нос. В то же время соперники чаще ошибались, что помогло Украине выиграть партию.

Второй сет проходил под контролем команды Рауля Лосано. Украинцы лучше действовали на подаче и в блоке, поэтому уверенно одержали победу.

"Поединок завершился со счётом 3:1"

Читайте также: После серии побед и поражения от Болгарии волейбольная сборная Украины занимает 5-е место по итогам второй недели Лиги наций

Равная борьба и решающий рывок

В следующем сете борьба была равной. Иран сумел выровнять игру и вырвать победу после напряженной концовки, несмотря на несколько шансов Украины завершить матч.

В четвёртом сете украинская команда действовала уверенно. При счёте 9:9 украинцы ушли в отрыв. Решающую роль сыграли действия Ильи Ковалёва и серия подач Тупчия, который сделал четыре эйса подряд.

Самым результативным игроком матча стал Илья Ковалев, набравший 22 очка и установивший личный рекорд в сезоне.

Матч состоялся в рамках Лиги наций-2026 15 июля и завершился со счётом 25:22, 25:21, 29:31, 25:19.

На второй неделе турнира Украина уступила Болгарии, но до этого победила Бразилию, Италию и Канаду. Команда завершила вторую неделю на пятом месте и уже гарантировала себе участие в турнире следующего сезона.

Сейчас сборная Украины имеет 19 очков и продолжает борьбу за выход в плей-офф. Сборная Украины пока занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги наций. Впереди матчи против Сербии, Турции и Германии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российских волейболистов допустили к международным соревнованиям после решения МОК