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Новости Возвращение команд России в УЕФА
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Российских волейболистов допустили к международным соревнованиям после решения МОК

Российские волейболисты возвращаются к международным соревнованиям

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских спортсменов. Отныне россияне вновь могут участвовать в официальных международных турнирах под эгидой организации. Решение было принято по рекомендации МОК.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как объяснили это решение?

В организации пояснили, что приняли такое решение после рекомендаций Международного олимпийского комитета спортивным федерациям снять все ограничения для российских спортсменов.

Национальные сборные РФ также восстановятся в мировом рейтинге с теми же очками, которые у них были на момент отстранения. Россияне смогут принять участие в Лиге наций и Кубке мира в 2027 году.

В то же время федерация волейбола пока не приняла решение, разрешать ли россиянам выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Этот вопрос FIVB и Европейская конфедерация волейбола решат в ближайшее время после консультаций с профильными международными спортивными организациями.

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Что этому предшествовало?

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Автор: 

МОК (204) россия (98208) спорт (2514) волейбол (14)
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Топ комментарии
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криваве кацапське бабло перемагає добро(((
мок - смердючі виродки
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08.07.2026 22:10 Ответить
+4
Всі дивляться в рот в Америці. Накоїв дел старий неандерталець.
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08.07.2026 22:05 Ответить
+4
****** *******....
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08.07.2026 22:36 Ответить

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