Российских волейболистов допустили к международным соревнованиям после решения МОК

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских спортсменов. Отныне россияне вновь могут участвовать в официальных международных турнирах под эгидой организации. Решение было принято по рекомендации МОК.

Об этом говорится в заявлении на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как объяснили это решение?

В организации пояснили, что приняли такое решение после рекомендаций Международного олимпийского комитета спортивным федерациям снять все ограничения для российских спортсменов.

Национальные сборные РФ также восстановятся в мировом рейтинге с теми же очками, которые у них были на момент отстранения. Россияне смогут принять участие в Лиге наций и Кубке мира в 2027 году.

В то же время федерация волейбола пока не приняла решение, разрешать ли россиянам выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Этот вопрос FIVB и Европейская конфедерация волейбола решат в ближайшее время после консультаций с профильными международными спортивными организациями.

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Что этому предшествовало?

Накануне Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также МОК временно восстановил Олимпийский комитет РФ.

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