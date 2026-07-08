Российских волейболистов допустили к международным соревнованиям после решения МОК
Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских спортсменов. Отныне россияне вновь могут участвовать в официальных международных турнирах под эгидой организации. Решение было принято по рекомендации МОК.
Об этом говорится в заявлении на сайте организации, сообщает Цензор.НЕТ.
Как объяснили это решение?
В организации пояснили, что приняли такое решение после рекомендаций Международного олимпийского комитета спортивным федерациям снять все ограничения для российских спортсменов.
Национальные сборные РФ также восстановятся в мировом рейтинге с теми же очками, которые у них были на момент отстранения. Россияне смогут принять участие в Лиге наций и Кубке мира в 2027 году.
В то же время федерация волейбола пока не приняла решение, разрешать ли россиянам выступать на международных соревнованиях с национальной символикой. Этот вопрос FIVB и Европейская конфедерация волейбола решат в ближайшее время после консультаций с профильными международными спортивными организациями.
Что этому предшествовало?
- Накануне Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также МОК временно восстановил Олимпийский комитет РФ.
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мок - смердючі виродки