Государственные символы агрессора не могут становиться элементом спортивного праздника, — МИД и НОК о решении МОК снять санкции против РФ

Министерство иностранных дел и Национальный олимпийский комитет Украины назвали "тревожным сигналом для всего международного сообщества" решение Исполнительного комитета МОК отменить свои прежние рекомендации об ограничении участия российских спортсменов.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД и НОК Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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Призыв к правительствам и федерациям

МИД и НОК призвали правительства стран, которые будут принимать международные спортивные соревнования, не допускать на своей территории демонстрацию государственной символики России.

"Под этим флагом продолжается неспровоцированная война против Украины, ежедневно гибнут мирные люди и разрушаются украинские города. Символы государства-агрессора не могут становиться элементом спортивного праздника", – подчеркнули в заявлении.

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Также МИД надеется, что вопрос об использовании российской символики во время Олимпиады будет рассмотрен отдельно. Вместе с тем ведомство призвало международные спортивные федерации сохранить нынешние ограничения в отношении представителей России.

"Украина и в дальнейшем будет работать вместе с международными партнерами, чтобы защищать эти принципы и не допустить использования мирового спорта для легитимизации агрессии", –– добавили в МИД и НОК.

Пошаговый отход МОК от санкций

Напомним, 7 июля Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменил отстранение Российского олимпийского комитета и отказался от рекомендаций по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

В мае МОК снял все ограничения с белорусских спортсменов. Усилились предположения, что подобное решение может быть принято и в отношении России в ближайшие месяцы.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям полностью отстранить спортсменов из РФ и Беларуси. Однако уже в ноябре того же года риторика изменилась: в организации начали продвигать тезис о допуске спортсменов "независимо от политических конфликтов", фактически забыв, что до этого в отношении России также действовали жесткие ограничения из-за масштабных допинговых нарушений на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

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