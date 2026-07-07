Державні символи агресора не можуть ставати елементом спортивного свята, - МЗС та НОК про рішення МОК зняти санкції проти РФ

Міністерство закордонних справ та Національний олімпійський комітет України назвали "тривожним сигналом для всієї міжнародної спільноти" рішення Виконавчого комітету МОК скасувати свої колишні рекомендації щодо обмеження участі російських спортсменів.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС та НОК України, інформує Цензор.НЕТ.

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Заклик до урядів та федерацій

МЗС та НОК закликали уряди країн, які прийматимуть міжнародні спортивні змагання, не допустити на своїй території демонстрацію державної символіки Росії.

"Під цим прапором триває неспровокована війна проти України, щодня гинуть мирні люди та руйнуються українські міста. Символи держави-агресора не можуть ставати елементом спортивного свята", –– наголосили у заяві.

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Також МЗС сподівається, що питання використання російської символіки під час Олімпіади розглянуть окремо. Разом із цим, відомство закликало міжнародні спортивні федерації зберігати нинішні обмеження щодо представників Росії.

"Україна й надалі працюватиме разом із міжнародними партнерами, щоб захищати ці принципи та не допустити використання світового спорту для легітимізації агресії", –– додали у МЗС та НОК.

Покроковий відступ МОК від санкцій

Нагадаємо, 7 липня Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасувала відсторонення російського олімпійського Комітету й відмовилася від рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

У травні МОК зняв усі обмеження з білоруських спортсменів. Зросли припущення, що подібне рішення може бути прийнято і для Росії в найближчі місяці.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року МОК рекомендував міжнародним федераціям повністю відсторонити спортсменів з РФ та Білорусі. Проте вже у листопаді того ж року риторика змінилася: в організації почали просувати тезу про допуск атлетів "незалежно від політичних конфліктів", фактично забувши, що до цього проти Росії також діяли жорсткі обмеження за масштабні допінгові порушення на зимовій Олімпіаді-2014 в Сочі.

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