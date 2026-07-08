ФИФА рассмотрит вопрос о возвращении всех российских команд в международный футбол после решения МОК, - СМИ

Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила намерение начать обсуждение вопроса об отмене запрета на участие всех российских сборных и клубов в международных турнирах. Этот шаг стал прямым ответом на решение МОК.

Об этом со ссылкой на официальное заявление руководящего органа мирового футбола сообщает телеканал Sky News, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Позиция ФИФА и скандальные заявления Инфантино

В комментарии для Sky News представители ФИФА отметили, что детально изучают новые либеральные директивы Олимпийского комитета:

"ФИФА проинформирована о решении МОК временно отменить дисквалификацию Олимпийского комитета России. ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Государственные символы агрессора не могут становиться элементом спортивного праздника, — МИД и НОК о решении МОК снять санкции против РФ

Еще в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино публично настаивал на том, что футбольный мир "должен" рассмотреть вопрос о восстановлении прав РФ. По словам Инфантино, который неоднократно демонстрировал лояльность к Москве, "этот запрет ничего не дал, он лишь усилил разочарование и ненависть".

Более того, ФИФА уже пошла на первые практические уступки оккупантам, официально разрешив российской юношеской сборной (юноши до 15 лет) принять участие в юношеском чемпионате мира, который состоится в октябре в Азербайджане. В то же время в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ситуация несколько иная: в 2023 году из-за сопротивления и протестов европейских стран УЕФА была вынуждена заблокировать собственные планы по возвращению российской молодежи.

Ни одна российская команда не принимала участия в международных соревнованиях после того, как ФИФА и УЕФА запретили их участие в связи с полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Международная федерация тяжелой атлетики допустила спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям

Пошаговый отход МОК от санкций

Напомним, 7 июля Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменил отстранение Российского олимпийского комитета и отказался от рекомендаций по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

В мае МОК снял все ограничения с белорусских спортсменов. Усилились предположения, что подобное решение может быть принято и в отношении России в ближайшие месяцы.

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям полностью отстранить спортсменов из РФ и Беларуси. Однако уже в ноябре того же года риторика изменилась: в организации начали продвигать тезис о допуске спортсменов "независимо от политических конфликтов", фактически забыв, что до этого в отношении России также действовали жесткие ограничения из-за масштабных допинговых нарушений на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": УЕФА продлила отстранение России на футбольный сезон-2026/27