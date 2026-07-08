ФИФА рассмотрит вопрос о возвращении всех российских команд в международный футбол после решения МОК, - СМИ
Международная федерация футбола (ФИФА) официально подтвердила намерение начать обсуждение вопроса об отмене запрета на участие всех российских сборных и клубов в международных турнирах. Этот шаг стал прямым ответом на решение МОК.
Об этом со ссылкой на официальное заявление руководящего органа мирового футбола сообщает телеканал Sky News, передает Цензор.НЕТ.
Позиция ФИФА и скандальные заявления Инфантино
В комментарии для Sky News представители ФИФА отметили, что детально изучают новые либеральные директивы Олимпийского комитета:
"ФИФА проинформирована о решении МОК временно отменить дисквалификацию Олимпийского комитета России. ФИФА проанализирует это решение, прежде чем принять решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами".
Еще в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино публично настаивал на том, что футбольный мир "должен" рассмотреть вопрос о восстановлении прав РФ. По словам Инфантино, который неоднократно демонстрировал лояльность к Москве, "этот запрет ничего не дал, он лишь усилил разочарование и ненависть".
Более того, ФИФА уже пошла на первые практические уступки оккупантам, официально разрешив российской юношеской сборной (юноши до 15 лет) принять участие в юношеском чемпионате мира, который состоится в октябре в Азербайджане. В то же время в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ситуация несколько иная: в 2023 году из-за сопротивления и протестов европейских стран УЕФА была вынуждена заблокировать собственные планы по возвращению российской молодежи.
Ни одна российская команда не принимала участия в международных соревнованиях после того, как ФИФА и УЕФА запретили их участие в связи с полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году.
Пошаговый отход МОК от санкций
- Напомним, 7 июля Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) временно отменил отстранение Российского олимпийского комитета и отказался от рекомендаций по ограничению участия российских спортсменов в международных соревнованиях.
- В мае МОК снял все ограничения с белорусских спортсменов. Усилились предположения, что подобное решение может быть принято и в отношении России в ближайшие месяцы.
- После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям полностью отстранить спортсменов из РФ и Беларуси. Однако уже в ноябре того же года риторика изменилась: в организации начали продвигать тезис о допуске спортсменов "независимо от политических конфликтов", фактически забыв, что до этого в отношении России также действовали жесткие ограничения из-за масштабных допинговых нарушений на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи.
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Європейців давно і ніхто глобально і боляче не ******...
500 000 в Україні цивільних і загалом під 700 000
16 млн біженців
від 200 000 до 700 000(РФ КАЖЕ) вкрадених дітей
ПОФІГУ....бабки треба і рекламу продавати
хотолось бы что бы это были головы детей чиновников мок и фифа.