ФІФА розгляне повернення всіх російських команд у міжнародний футбол після рішення МОК, - ЗМІ

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) офіційно підтвердила намір розпочати дискусію щодо скасування заборони на участь усіх російських збірних та клубів у міжнародних турнірах. Цей крок став прямою відповіддю на рішення МОК.

Про це з посиланням на офіційну заяву керівного органу світового футболу повідомляє телеканал Sky News, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція ФІФА та скандальні заяви Інфантіно

У коментарі для Sky News представники ФІФА зазначили, що детально вивчають нові ліберальні директиви Олімпійського комітету:

"ФІФА поінформовано про рішення МОК тимчасово скасувати дискваліфікацію Олімпійського комітету Росії. ФІФА проаналізує це рішення, перш ніж ухвалити рішення щодо подальших кроків у координації з відповідними зацікавленими сторонами".

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Ще у лютому президент ФІФА Джанні Інфантіно публічно наполягав на тому, що футбольний світ "мусить" розглянути питання про відновлення прав РФ. За словами Інфантіно, котрий неодноразово демонстрував лояльність до Москви, "ця заборона нічого не дала, вона лише посилила розчарування та ненависть".

Ба більше, ФІФА вже пішла на перші практичні поступки окупантам, офіційно дозволивши російській юнацькій збірній (хлопці до 15 років) взяти участь у юнацькому Чемпіонаті світу, який відбудеться в жовтні в Азербайджані. Натомість у Союзі європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ситуація дещо інша: у 2023 році через спротив та протести європейських країн УЄФА була змушена заблокувати власні плани щодо повернення російської молоді.

Жодна російська команда не брала участі в міжнародних змаганнях після того, як ФІФА та УЄФА їх заборонили після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

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Покроковий відступ МОК від санкцій

Нагадаємо, 7 липня Виконавча рада Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасувала відсторонення російського олімпійського Комітету й відмовилася від рекомендацій щодо обмеження участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

У травні МОК зняв усі обмеження з білоруських спортсменів. Зросли припущення, що подібне рішення може бути прийнято і для Росії в найближчі місяці.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року МОК рекомендував міжнародним федераціям повністю відсторонити спортсменів з РФ та Білорусі. Проте вже у листопаді того ж року риторика змінилася: в організації почали просувати тезу про допуск атлетів "незалежно від політичних конфліктів", фактично забувши, що до цього проти Росії також діяли жорсткі обмеження за масштабні допінгові порушення на зимовій Олімпіаді-2014 в Сочі.

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