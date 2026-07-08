Російських волейболістів допустили до міжнародних змагань після рішення МОК

Міжнародна федерація волейболу (FIVB) зняла всі обмеження з російських спортсменів. Відтепер росіяни знову можуть брати участь в офіційних міжнародних турнірах під егідою організації. Рішення ухвалили після рекомендацій МОК.

Про це йдеться в заяві на сайті організації, інформує Цензор.НЕТ.

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Як пояснили рішення?

В організації пояснили, що ухвалили таке рішення після рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету спортивним федераціям зняти всі обмеження для російських спортсменів.

Національні збірні РФ також відновлять у світовому рейтингу з тими ж очками світового рейтингу, які вони мали на момент відсторонення. Росіяни зможуть взяти участь у Лізі націй та Кубку світу у 2027 році.

Водночас федерація волейболу поки що не ухвалила рішення, чи дозволити росіянам виступати на міжнародних змаганнях з національною символікою. Це питання FIVB та Європейська конфедерація волейболу вирішать найближчим часом після консультацій з профільними міжнародними спортивними організаціями.

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Що передувало?

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.

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