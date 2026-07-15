Чоловіча збірна України перемогла Іран 3:1 у матчі Ліги націй з волейболу
Збірна України з волейболу перемогла команду Ірану у першому матчі останнього ігрового тижня Ліги націй.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ за результатами турніру.
Впевнена гра після складного старту
Матч завершився з рахунком 3:1 на користь українців. Перший сет був непростим для команди. У лідера Василя Тупчія не все виходило, до того ж під час гри йому м’ячем розбили ніс. Водночас суперники частіше помилялися, що допомогло Україні виграти партію.
Другий сет проходив під контролем команди Рауля Лосано. Українці краще діяли на подачі та в блоці, тому впевнено здобули перемогу.
"Поєдинок завершився з рахунком 3:1"
Рівна боротьба і вирішальний ривок
У наступному сеті боротьба була рівною. Іран зміг вирівняти гру та вирвати перемогу після напруженої кінцівки, попри кілька шансів України завершити матч.
У четвертому сеті українська команда діяла впевнено. Після рахунку 9:9 українці пішли у відрив. Вирішальну роль зіграли дії Іллі Ковальова та серія подач Тупчія, який зробив чотири ейси поспіль.
Найрезультативнішим гравцем матчу став Ілля Ковальов, який набрав 22 очки та встановив особистий рекорд у сезоні.
Матч відбувся у межах Ліги націй-2026 15 липня та завершився з рахунком 25:22, 25:21, 29:31, 25:19.
На другому тижні турніру Україна поступилася Болгарії, але до цього перемогла Бразилію, Італію та Канаду. Команда завершила другий тиждень на п’ятому місці та вже гарантувала собі участь у турнірі наступного сезону.
Зараз збірна України має 19 очок та продовжує боротьбу за вихід у плейоф. Збірна України наразі посідає 4 місце в Лізі націй в турнірній таблиці. Попереду матчі проти Сербії, Туреччини та Німеччини.
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