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Новости Удары по Крыму
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Оккупированный Крым подвергся атаке БПЛА: сообщается об ударе по подстанции в Алуште и взрывах в ряде городов

В Крыму после атаки дронов сообщают о перебоях с электричеством и взрывах возле Балаклавской ТЭС

В ночь на 20 июля временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах в нескольких городах полуострова, перебоях с электроснабжением и пожарах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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В Алуште после взрыва частично отключилось электричество

По сообщениям местных жителей, в Алуште прогремел мощный взрыв, после чего в части города пропало электричество.

Также сообщается о пожаре в районе электроподстанции, которая, вероятно, оказалась под ударом.

Взрывы прогремели в нескольких городах Крыма

Помимо Алушты, взрывы слышали в Ялте, Феодосии и Керчи. В Ялте после атаки также сообщали о перебоях с электроснабжением.

Кроме того, местные паблики сообщали о взрывах в районе Балаклавской теплоэлектростанции.

Крымский мост временно перекрыли

На фоне атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту.

Официальной информации о последствиях ударов или возможных повреждениях военных или энергетических объектов представители оккупационной администрации пока не обнародовали.

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Крым (26064) обстрел (33842) дроны (7631)
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Топ комментарии
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міст пешаком щє можна переткнути,
не факт, що така можливіть буде завтра...
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20.07.2026 07:29 Ответить
+2
Отакі "понаєхи" це насправді латентні втіачі з **********. Яке на фіг море? Море тепліше в Сочі та й клімат там кращий. Після війни ці тварюки спробують залишитись в Криму придбавши зараз квартири з величезною скидкою. Будуть апелювати до "здоровя", "прав людини", "ми внє політікі" і т.п.. Нам потрібно чітко і голосно пояснити що всі ті, хто пересилився в Крим в якості окупантів (з 2014 року) та колаборанти будуть примусово депортовані без компенсації в *********.
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20.07.2026 07:51 Ответить
+1
сини кацапських адміралів - як вам подобаються такі камні з неба?
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20.07.2026 07:26 Ответить

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