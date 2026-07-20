Оккупированный Крым подвергся атаке БПЛА: сообщается об ударе по подстанции в Алуште и взрывах в ряде городов
В ночь на 20 июля временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Местные жители сообщали о взрывах в нескольких городах полуострова, перебоях с электроснабжением и пожарах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.
В Алуште после взрыва частично отключилось электричество
По сообщениям местных жителей, в Алуште прогремел мощный взрыв, после чего в части города пропало электричество.
Также сообщается о пожаре в районе электроподстанции, которая, вероятно, оказалась под ударом.
Взрывы прогремели в нескольких городах Крыма
Помимо Алушты, взрывы слышали в Ялте, Феодосии и Керчи. В Ялте после атаки также сообщали о перебоях с электроснабжением.
Кроме того, местные паблики сообщали о взрывах в районе Балаклавской теплоэлектростанции.
Крымский мост временно перекрыли
На фоне атаки оккупационные власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту.
Официальной информации о последствиях ударов или возможных повреждениях военных или энергетических объектов представители оккупационной администрации пока не обнародовали.
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