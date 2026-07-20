Окупований Крим атакували БпЛА: повідомляють про удар по підстанції в Алушті та вибухи у низці міст
У ніч на 20 липня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в кількох містах півострова, перебої з електропостачанням і пожежі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на місцеві телеграм-канали.
В Алушті після вибуху частково зникло світло
За повідомленнями місцевих, в Алушті пролунав потужний вибух, після чого в частині міста зникло електропостачання.
Також повідомляється про пожежу в районі електропідстанції, яка, ймовірно, опинилася під ударом.
Вибухи пролунали в кількох містах Криму
Окрім Алушти, вибухи чули в Ялті, Феодосії та Керчі. У Ялті після атаки також повідомляли про перебої з електропостачанням.
Крім того, місцеві пабліки інформували про вибухи в районі Балаклавської теплоелектростанції.
Кримський міст тимчасово перекривали
На тлі атаки окупаційна влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом.
Офіційної інформації про наслідки ударів або можливі пошкодження військових чи енергетичних об'єктів представники окупаційної адміністрації наразі не оприлюднили.
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