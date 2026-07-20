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Новини Удари по Криму
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Окупований Крим атакували БпЛА: повідомляють про удар по підстанції в Алушті та вибухи у низці міст

У Криму після атаки дронів повідомляють про перебої зі світлом і вибухи біля Балаклавської ТЕС

У ніч на 20 липня тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляли про вибухи в кількох містах півострова, перебої з електропостачанням і пожежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посланням на місцеві телеграм-канали.

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В Алушті після вибуху частково зникло світло

За повідомленнями місцевих, в Алушті пролунав потужний вибух, після чого в частині міста зникло електропостачання.

Також повідомляється про пожежу в районі електропідстанції, яка, ймовірно, опинилася під ударом.

Вибухи пролунали в кількох містах Криму

Окрім Алушти, вибухи чули в Ялті, Феодосії та Керчі. У Ялті після атаки також повідомляли про перебої з електропостачанням.

Крім того, місцеві пабліки інформували про вибухи в районі Балаклавської теплоелектростанції.

Кримський міст тимчасово перекривали

На тлі атаки окупаційна влада тимчасово перекрила рух Кримським мостом.

Офіційної інформації про наслідки ударів або можливі пошкодження військових чи енергетичних об'єктів представники окупаційної адміністрації наразі не оприлюднили.

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Крим (14253) обстріл (35213) дрони (8735)
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Топ коментарі
+4
Отакі "понаєхи" це насправді латентні втіачі з **********. Яке на фіг море? Море тепліше в Сочі та й клімат там кращий. Після війни ці тварюки спробують залишитись в Криму придбавши зараз квартири з величезною скидкою. Будуть апелювати до "здоровя", "прав людини", "ми внє політікі" і т.п.. Нам потрібно чітко і голосно пояснити що всі ті, хто пересилився в Крим в якості окупантів (з 2014 року) та колаборанти будуть примусово депортовані без компенсації в *********.
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20.07.2026 07:51 Відповісти
+3
міст пешаком щє можна переткнути,
не факт, що така можливіть буде завтра...
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20.07.2026 07:29 Відповісти
+2
сини кацапських адміралів - як вам подобаються такі камні з неба?
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20.07.2026 07:26 Відповісти

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