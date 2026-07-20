РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14151 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины Атака беспилотников на Полтавщину
649 0

Россия атаковала Днепропетровщину и Полтавщину дронами: повреждены рынок, склад и предприятие

Дроны РФ нанесли удары по Днепропетровской и Полтавской областям: жертв нет

В ночь на 20 июля российские войска нанесли удары с помощью ударных беспилотников по Днепропетровску, а утром - по Полтавской области. В результате обстрелов была повреждена гражданская инфраструктура, погибших и пострадавших не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Днепропетровская область: удары по Павлограду и Никопольскому району

В Павлограде в результате атаки повреждены городской рынок, складские помещения и промышленное предприятие. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Под ударами также оказался Никопольский район. Российские войска применяли FPV-дроны и артиллерию по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. Повреждены инфраструктура, административное здание, многоквартирный дом, частный дом и хозяйственное сооружение.

Полтавская область: удар по промышленному предприятию

В Полтавской области силы противовоздушной обороны сбили российские беспилотники. При этом обломки повредили промышленное предприятие в Полтавском районе. На территории возник пожар, который уже ликвидирован.

По предварительным данным, в обоих регионах обошлось без жертв и раненых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За последние сутки РФ атаковала Днепропетровскую, Запорожскую и Херсонскую области: 1 погибший, более 40 раненых, среди них 6 детей

Автор: 

обстрел (33842) Павлоград (239) Днепропетровская область (5440) Полтавская область (1465) Никопольский район (842) Павлоградский район (170) Полтавский район (147)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 