Россия атаковала Днепропетровщину и Полтавщину дронами: повреждены рынок, склад и предприятие

В ночь на 20 июля российские войска нанесли удары с помощью ударных беспилотников по Днепропетровску, а утром - по Полтавской области. В результате обстрелов была повреждена гражданская инфраструктура, погибших и пострадавших не было.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Днепропетровская область: удары по Павлограду и Никопольскому району

В Павлограде в результате атаки повреждены городской рынок, складские помещения и промышленное предприятие. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Под ударами также оказался Никопольский район. Российские войска применяли FPV-дроны и артиллерию по Никополю, Марганецкой, Покровской и Мировской громадам. Повреждены инфраструктура, административное здание, многоквартирный дом, частный дом и хозяйственное сооружение.

Полтавская область: удар по промышленному предприятию

В Полтавской области силы противовоздушной обороны сбили российские беспилотники. При этом обломки повредили промышленное предприятие в Полтавском районе. На территории возник пожар, который уже ликвидирован.

По предварительным данным, в обоих регионах обошлось без жертв и раненых.

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