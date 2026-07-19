За прошедшие сутки РФ атаковала Днепропетровщину, Запорожье и Херсонщину: 1 погибший, более 40 раненых, среди них 6 детей

За последние сутки российские войска нанесли удары ударными беспилотниками по четырём районам Днепропетровской области. 13 человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району. В Херсонской области ранения получили 25 человек, в том числе 4 ребенка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили главы Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, Запорожской ОГА Иван Федоров и Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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Днепропетровская область

Один человек погиб, четверо получили ранения. Почти 40 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

В Никопольском районе наносились удары по Никополю, Покровской, Мировской, Червоногригоровской и Марганецкой громадам. Повреждены лицей, частные дома, грузовик. Загорелись легковой автомобиль, поля с пшеницей и горохом. Пострадали четверо человек, двое из них госпитализированы. 70-летняя женщина находится в тяжелом состоянии.

В Синельниковском районе россияне атаковали Васильковскую, Раевскую и Межевскую громады. Уничтожены частный дом и хозяйственное сооружение. Еще один дом, детский сад, СТО, административное здание, гаражи и грузовик повреждены. Огонь охватил поле с пшеницей.

В Слобожанской и Подгородненской громадах Днепровского района повреждены частные дома.

В Криворожье пострадали Кривой Рог и Зеленодольская громада. Повреждена инфраструктура. Погиб мужчина.

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Запорожская область

Тринадцать человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате вражеских ударов по Запорожью и Запорожскому району. Поступило 126 сообщений о повреждении объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

Всего за сутки оккупанты нанесли 1041 удар по 54 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 25 авиационных ударов по Запорожью, Новониколаевке, Заречному, Григоровке, Новоалександровке, Новоивановке, Новотроицкому, Юлиевке, Ниженке, Веселянке, Орехово, Новосолошино, Тимошевке, Любицкому, Егоровке, Червоной Кринице и Свободе.

729 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Кушугум, Камышеваху, Степное, Григоровку, Веселый Гай, Новоалександровку, Желтую Кручу, Каневское, Украинку, Речное, Веселянку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Орехов, Зализничное, Преображенку, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Новоселовку, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Верхнюю Терсу, Воздвижковку, Цветково, Косовцево, Рыбное, Доброполье, Прилуки, Новое Запорожье и Тернуватое.

Зафиксирован 1 обстрел из РСЗО по Щербакам.

286 артиллерийских ударов пришлось на Григоровку, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Зализничное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Белогорье, Чаривное, Гуляйпольское, Горькое, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Доброполье, Прилуки и Рыбное.

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Херсонская область

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором и артиллерийскими обстрелами находились Раковка, Камышаны, Чаривное, Урожайное, Костырка, Нововоронцовка, Станислав, Нововоскресенское, Дудчаны, Борозенское, Кучерское, Зеленовка, Таврическое, Красносельское, Новорайск, Антоновка, Понятовка, Софиевка, Никольское, Шевченковка, Трифоновка, Крещеновка, Белогорка, Александровка, Широкая Балка, Грозовое, Зоровка, Качкаровка, Казацкое. Львово, Николаевка, Милово, Михайловка, Незламное, Новокаиры, Отрадокаменка, Саблуковка, Садовое, Текстильное, Токаревка, Томарино, Инженерное и город Херсон.

российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 многоэтажек и 9 частных домов. Также оккупанты повредили хозяйственную постройку, сотовые вышки, автомобиль скорой помощи и частные автомобили.

В результате российской агрессии 25 человек получили ранения, в том числе 4 ребенка.

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