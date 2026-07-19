Минулої доби РФ атакувала Дніпропетровщину, Запоріжжя та Херсонщину: 1 загиблий, понад 40 поранених, серед них 6 дітей

Минулої доби російські війська атакували чотири райони Дніпропетровської області ударними безпілотниками. 13 людей, зокрема дві дитини, поранені внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. На Херсонщині 25 людей дістали поранення, з них - 4 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили начальники Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, Запорізької ОВА Іван Федоров та Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Дніпропетровщина

Одна людина загинула, четверо дістали поранень. Майже 40 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

На Нікопольщині бив по Нікополю, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій громадах. Пошкоджені ліцей, приватні будинки, вантажівка. Зайнялися легкове авто, поля з пшеницею та горохом. Постраждали четверо людей двоє з них госпіталізовані. 70-річна жінка у важкому стані.

На Синельниківщині росіяни атакували Васильківську, Раївську та Межівську громади. Знищені приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя, дитсадок, СТО, адмінбудівля, гаражі, вантажівка понівечені. Вогонь охопив поле з пшеницею.

У Слобожанській та Підгородненській громадах Дніпровського району пошкоджені приватні будинки.

На Криворіжжі потерпали Кривий Ріг та Зеленодольська громада. Пошкоджена інфраструктура. Загинув чоловік.

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Запорізька область

Тринадцять людей, зокрема дві дитини, отримали поранення внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Надійшло 126 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла, автівок, господарських будівель.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 1041 удару по 54 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 25 авіаційних ударів по Запоріжжю, Новомиколаївці, Зарічному, Григорівці, Новоолександрівці, Новоіванівці, Новотроїцькому, Юліївці, Ніженці, Веселянці, Оріхову, Новосолошиному, Тимошівці, Любицькому, Єгорівці, Червоній Криниці та Свободі.

729 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Степне, Григорівку, Веселий Гай, Новоолександрівку, Жовту Кручу, Канівське, Українку, Річне, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Преображенку, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Рибне, Добропілля, Прилуки, Нове Запоріжжя та Тернувате.

Зафіксовано 1 обстріл із РСЗВ по Щербаках.

286 артилерійських ударів прийшлися по Григорівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Цвітковому, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

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Херсонська область

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Раківка, Комишани, Чарівне, Урожайне, Костирка, Нововоронцовка, Станіслав, Нововоскресенське, Дудчани, Борозенське, Кучерське, Зеленівка, Таврійське, Красносільське, Новорайськ, Антонівка, Понятівка, Софіївка, Микільське, Шевченківка, Трифонівка, Хрещенівка, Білогірка, Олександрівка, Широка Балка, Грозове, Зорівка, Качкарівка, Козацьке. Львове, Миколаївка, Милове, Михайлівка, Незламне, Новокаїри, Одрадокам'янка, Саблуківка, Садове, Текстильне, Токарівка, Томарине, Інженерне та місто Херсон

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарську споруду, стільникові вежі, автомобіль швидкої та приватні автомобілі.

Через російську агресію 25 людей дістали поранення, з них - 4 дитини.

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