Двох дітей важко поранено внаслідок російської атаки на багатоповерхівку в Херсоні
Російські терористи близько 19:40 вдарили дроном в один з багатоповерхових будинків у Корабельному районі Херсона.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Жертви атаки
Як зазначається, унаслідок влучання БпЛА постраждали четверо людей.
- 45-річний чоловік та 42-річна жінка отримали вибухові травми. Медики проводять дообстеження та надають їм потрібну допомогу.
- Також поранень зазнали двоє дітей - хлопчики 10 та 14 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та осколкові ушкодження. Їх у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики борються за їхнє життя.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 липня російські війська знищили в Херсоні об'єкт теплопостачання.
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