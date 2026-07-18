УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7715 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсонщини Обстріли Херсона
368 2

Двох дітей важко поранено внаслідок російської атаки на багатоповерхівку в Херсоні

Удар РФ по Херсону

Російські терористи близько 19:40 вдарили дроном в один з багатоповерхових будинків у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Жертви атаки

Як зазначається, унаслідок влучання БпЛА постраждали четверо людей.

  • 45-річний чоловік та 42-річна жінка отримали вибухові травми. Медики проводять дообстеження та надають їм потрібну допомогу.
  • Також поранень зазнали двоє дітей - хлопчики 10 та 14 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та осколкові ушкодження. Їх у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики борються за їхнє життя.

Також читайте: Росіяни атакували Херсон дронами: постраждали щонайменше дев’ятеро людей

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 липня російські війська знищили в Херсоні об'єкт теплопостачання.

Також читайте: На Херсонщині розширили зону обов’язкової евакуації через посилення російських обстрілів

Автор: 

обстріл (35185) Херсон (3933) Херсонська область (6839) Херсонський район (972)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 