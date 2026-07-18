Двох дітей важко поранено внаслідок російської атаки на багатоповерхівку в Херсоні

Російські терористи близько 19:40 вдарили дроном в один з багатоповерхових будинків у Корабельному районі Херсона.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Жертви атаки

Як зазначається, унаслідок влучання БпЛА постраждали четверо людей.

45-річний чоловік та 42-річна жінка отримали вибухові травми. Медики проводять дообстеження та надають їм потрібну допомогу.

Також поранень зазнали двоє дітей - хлопчики 10 та 14 років. Вони дістали мінно-вибухові травми та осколкові ушкодження. Їх у тяжкому стані доставили до лікарні. Медики борються за їхнє життя.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч на 18 липня російські війська знищили в Херсоні об'єкт теплопостачання.

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