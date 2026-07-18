Двое детей получили тяжелые ранения в результате российской атаки на многоэтажный дом в Херсоне

Около 19:40 российские террористы нанесли удар с помощью дрона по одному из многоэтажных домов в Корабельном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Жертвы атаки

Как отмечается, в результате попадания БПЛА пострадали четыре человека.

45-летний мужчина и 42-летняя женщина получили взрывные травмы. Медики проводят дополнительное обследование и оказывают им необходимую помощь.

Также ранения получили двое детей - мальчики 10 и 14 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные повреждения. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики борются за их жизнь.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июля российские войска уничтожили в Херсоне объект теплоснабжения.

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