Двое детей получили тяжелые ранения в результате российской атаки на многоэтажный дом в Херсоне
Около 19:40 российские террористы нанесли удар с помощью дрона по одному из многоэтажных домов в Корабельном районе Херсона.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Жертвы атаки
Как отмечается, в результате попадания БПЛА пострадали четыре человека.
- 45-летний мужчина и 42-летняя женщина получили взрывные травмы. Медики проводят дополнительное обследование и оказывают им необходимую помощь.
- Также ранения получили двое детей - мальчики 10 и 14 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные повреждения. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики борются за их жизнь.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 июля российские войска уничтожили в Херсоне объект теплоснабжения.
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