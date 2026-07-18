Россияне уничтожили объект теплоснабжения в Херсоне. ВИДЕО

В ночь на 18 июля российские войска уничтожили в Херсоне объект теплоснабжения, который ранее уже более тысячи раз подвергался атакам.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Этой ночью оккупанты вновь атаковали один из важных объектов теплоснабжения в Херсоне. Россияне уже более тысячи раз наносили удары по предприятию, которое обеспечивает теплом почти полтысячи домов херсонцев. Захватчики целенаправленно наносили по нему удары и раньше, а последней атакой фактически добили то, что и так было серьезно повреждено", - говорится в сообщении.

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Каковы последствия?

Отмечается, что в результате ночных "прилетов" полностью выведены из строя критически важные элементы предприятия. В настоящее время объект разрушен и непригоден к работе, однако оккупанты продолжают обстреливать его из всех видов вооружения.

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