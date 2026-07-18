Россияне уничтожили объект теплоснабжения в Херсоне. ВИДЕО
В ночь на 18 июля российские войска уничтожили в Херсоне объект теплоснабжения, который ранее уже более тысячи раз подвергался атакам.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Этой ночью оккупанты вновь атаковали один из важных объектов теплоснабжения в Херсоне. Россияне уже более тысячи раз наносили удары по предприятию, которое обеспечивает теплом почти полтысячи домов херсонцев. Захватчики целенаправленно наносили по нему удары и раньше, а последней атакой фактически добили то, что и так было серьезно повреждено", - говорится в сообщении.
Каковы последствия?
Отмечается, что в результате ночных "прилетов" полностью выведены из строя критически важные элементы предприятия. В настоящее время объект разрушен и непригоден к работе, однако оккупанты продолжают обстреливать его из всех видов вооружения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль