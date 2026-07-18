Росіяни знищили об’єкт теплопостачання в Херсоні. ВIДЕО

У ніч на 18 липня російські війська знищили в Херсоні об'єкт теплопостачання, який раніше вже понад тисячу разів зазнавав атак.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Цієї ночі окупанти знову атакували один з важливих об'єктів теплопостачання у Херсоні. росіяни вже понад тисячу разів вдарили по підприємству, яке забезпечує теплом майже півтисячі домівок херсонців. Загарбники цілеспрямовано били по ньому й раніше, а останньою атакою фактично добили те, що й так було серйозно пошкоджено", - йдеться в повідомленні.

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Які наслідки?

Зазначається, що внаслідок нічних "прильотів" повністю виведено з ладу критичні елементи підприємства. Наразі об'єкт зруйнований і непридатний до роботи, однак окупанти й надалі продовжують крити його вогнем з усіх видів озброєння.

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