Росіяни знищили об’єкт теплопостачання в Херсоні. ВIДЕО
У ніч на 18 липня російські війська знищили в Херсоні об'єкт теплопостачання, який раніше вже понад тисячу разів зазнавав атак.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Цієї ночі окупанти знову атакували один з важливих об'єктів теплопостачання у Херсоні. росіяни вже понад тисячу разів вдарили по підприємству, яке забезпечує теплом майже півтисячі домівок херсонців. Загарбники цілеспрямовано били по ньому й раніше, а останньою атакою фактично добили те, що й так було серйозно пошкоджено", - йдеться в повідомленні.
Які наслідки?
Зазначається, що внаслідок нічних "прильотів" повністю виведено з ладу критичні елементи підприємства. Наразі об'єкт зруйнований і непридатний до роботи, однак окупанти й надалі продовжують крити його вогнем з усіх видів озброєння.
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