Росія атакувала Дніпропетровщину та Полтавщину дронами: пошкоджено ринок, склад і підприємство
У ніч на 20 липня російські війська атакували ударними безпілотниками Дніпропетровську та зранку Полтавську області. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, однак обійшлося без загиблих і постраждалих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Дніпропетровщина: удари по Павлограду та Нікопольщині
У Павлограді внаслідок атаки пошкоджені міський ринок, складські приміщення та промислове підприємство. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
Під ударами також перебувала Нікопольщина. Російські війська застосовували FPV-дрони та артилерію по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру, адміністративну будівлю, багатоквартирний будинок, приватну оселю та господарську споруду.
Полтавщина: удар по промисловому підприємству
На Полтавщині сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники. Водночас уламки спричинили пошкодження промислового підприємства в Полтавському районі. На території виникла пожежа, яку вже ліквідовано.
За попередніми даними, в обох регіонах обійшлося без жертв і поранених.
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