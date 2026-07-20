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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака безпілотників на Полтавщину
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Росія атакувала Дніпропетровщину та Полтавщину дронами: пошкоджено ринок, склад і підприємство

Дрони РФ вдарили по Дніпропетровщині й Полтавщині: без жертв

У ніч на 20 липня російські війська атакували ударними безпілотниками Дніпропетровську та зранку Полтавську області. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, однак обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дніпропетровщина: удари по Павлограду та Нікопольщині

У Павлограді внаслідок атаки пошкоджені міський ринок, складські приміщення та промислове підприємство. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Під ударами також перебувала Нікопольщина. Російські війська застосовували FPV-дрони та артилерію по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру, адміністративну будівлю, багатоквартирний будинок, приватну оселю та господарську споруду.

Полтавщина: удар по промисловому підприємству

На Полтавщині сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники. Водночас уламки спричинили пошкодження промислового підприємства в Полтавському районі. На території виникла пожежа, яку вже ліквідовано.

За попередніми даними, в обох регіонах обійшлося без жертв і поранених.

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Автор: 

обстріл (35213) Павлоград (217) Дніпропетровська область (5262) Полтавська область (1441) Нікопольський район (845) Павлоградський район (171) Полтавський район (148)
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