Росія атакувала Дніпропетровщину та Полтавщину дронами: пошкоджено ринок, склад і підприємство

У ніч на 20 липня російські війська атакували ударними безпілотниками Дніпропетровську та зранку Полтавську області. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру, однак обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Дніпропетровщина: удари по Павлограду та Нікопольщині

У Павлограді внаслідок атаки пошкоджені міський ринок, складські приміщення та промислове підприємство. На місцях виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Під ударами також перебувала Нікопольщина. Російські війська застосовували FPV-дрони та артилерію по Нікополю, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Пошкоджено інфраструктуру, адміністративну будівлю, багатоквартирний будинок, приватну оселю та господарську споруду.

Полтавщина: удар по промисловому підприємству

На Полтавщині сили протиповітряної оборони збили російські безпілотники. Водночас уламки спричинили пошкодження промислового підприємства в Полтавському районі. На території виникла пожежа, яку вже ліквідовано.

За попередніми даними, в обох регіонах обійшлося без жертв і поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Минулої доби РФ атакувала Дніпропетровщину, Запоріжжя та Херсонщину: 1 загиблий, понад 40 поранених, серед них 6 дітей