Оккупированный Крым частично обесточен после ночной атаки

В населенных пунктах западной, южной и восточной частей временно оккупированного Крыма частично отсутствует электроснабжение из-за атак беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымэнерго".

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Прогноз по восстановлению

В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстанавливается по мере технической возможности энергосети.

В "Крымэнерго" также отметили, что аварийные отключения электроэнергии осуществляются оперативно в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что оккупированный Крым подвергся атаке БПЛА: поступают сообщения об ударе по подстанции в Алуште и взрывах в ряде городов.