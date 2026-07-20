Оккупированный Крым частично обесточен после ночной атаки
В населенных пунктах западной, южной и восточной частей временно оккупированного Крыма частично отсутствует электроснабжение из-за атак беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымэнерго".
Прогноз по восстановлению
В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстанавливается по мере технической возможности энергосети.
В "Крымэнерго" также отметили, что аварийные отключения электроэнергии осуществляются оперативно в зависимости от ситуации в отдельных энергорайонах.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что оккупированный Крым подвергся атаке БПЛА: поступают сообщения об ударе по подстанции в Алуште и взрывах в ряде городов.
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