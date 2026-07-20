Окупований Крим частково знеструмлений після нічної атаки
У населених пунктах західної, південної та східної частин тимчасово окупованого Криму частково відсутнє електропостачання через атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крименерго".
Прогноз щодо відновлення
Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Електропостачання відновлюють у міру технічної можливості енергомережі.
У "Крименерго" також зазначили, що аварійні відключення електроенергії здійснюються оперативно залежно від ситуації в окремих енергорайонах.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що окупований Крим атакували БпЛА: повідомляють про удар по підстанції в Алушті та вибухи у низці міст.
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