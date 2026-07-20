Окупований Крим частково знеструмлений після нічної атаки

У населених пунктах західної, південної та східної частин тимчасово окупованого Криму частково відсутнє електропостачання через атаки безпілотників на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Крименерго".

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Прогноз щодо відновлення

Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи. Електропостачання відновлюють у міру технічної можливості енергомережі.

У "Крименерго" також зазначили, що аварійні відключення електроенергії здійснюються оперативно залежно від ситуації в окремих енергорайонах.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що окупований Крим атакували БпЛА: повідомляють про удар по підстанції в Алушті та вибухи у низці міст.