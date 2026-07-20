Канада впервые за 10 лет назначила послом в Украине дипломатку без украинских корней

Правительство Канады назначило новым Чрезвычайным и Полномочным послом в Украине дипломата Тамару Мовгинни. Она станет первой за последние десять лет главой канадской дипломатической миссии в Киеве, не имеющей украинских корней.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о новом дипломатическом назначении 17 июля объявила министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

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Тамара Мовгинни сменит на этом посту Наталью Цмоц, срок полномочий которой истек в июне этого года.

Таким образом завершается десятилетняя традиция, когда Канаду в Украине представляли дипломаты украинского происхождения. С 2014 года послами Канады были Роман Ващук, Лариса Галадза и Наталья Цмоц, имеющие украинские корни.

Мовгинни является карьерным дипломатом. Значительную часть своей профессиональной деятельности она посвятила Индо-Тихоокеанскому региону и вопросам международной безопасности. До нового назначения она возглавляла посольство Канады в Южной Корее, работала на руководящих должностях в Global Affairs Canada и отвечала за вопросы международной безопасности, внешней политики и дипломатических отношений.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже поблагодарил Наталью Цмоц за работу в Украине. Он подчеркнул, что за время ее пребывания в должности украинско-канадское партнерство получило новый импульс, было заключено соглашение о безопасности между Украиной и Канадой, а также принят ряд решений, которые существенно усилили военную, финансовую, гуманитарную и энергетическую поддержку Украины.

"Канада неизменно остается одним из наших ближайших союзников. Мы высоко ценим военную, финансовую, гуманитарную и энергетическую помощь, активное участие Канады в восстановлении Украины, а также ее принципиальное лидерство в продвижении всеобъемлющего и прочного мира", — отметил Сибига.

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