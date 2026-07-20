Канада вперше за 10 років призначила послом в Україні дипломатку без українського коріння

Уряд Канади призначив новим Надзвичайним і Повноважним послом в Україні дипломатку Тамару Мовгінні. Вона стане першою за останні десять років очільницею канадської дипломатичної місії в Києві, яка не має українського коріння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про нове дипломатичне призначення 17 липня оголосила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

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Тамара Мовгінні змінить на посаді Наталю Цмоць, каденція якої завершилася у червні цього року.

Таким чином завершується десятирічна традиція, коли Канаду в Україні представляли дипломати українського походження. З 2014 року послами Канади були Роман Ващук, Лариса Ґаладза та Наталя Цмоць, які мають українське коріння.

Мовгінні є кар'єрною дипломаткою. Значну частину своєї професійної діяльності вона присвятила Індо-Тихоокеанському регіону та питанням міжнародної безпеки. До нового призначення вона очолювала посольство Канади в Південній Кореї, працювала на керівних посадах у Global Affairs Canada та відповідала за питання міжнародної безпеки, зовнішньої політики й дипломатичних відносин.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже подякував Наталі Цмоць за роботу в Україні. Він наголосив, що за час її каденції українсько-канадське партнерство отримало новий імпульс, було укладено безпекову угоду між Україною та Канадою, а також ухвалено низку рішень, які суттєво посилили військову, фінансову, гуманітарну та енергетичну підтримку України.

"Канада незмінно залишається одним із наших найближчих союзників. Ми високо цінуємо військову, фінансову, гуманітарну та енергетичну допомогу, активну участь Канади у відбудові України, а також її принципове лідерство у просуванні всеохоплюючого і тривалого миру", – зазначив Сибіга.

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