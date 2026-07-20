Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области получили энергооборудование от международных партнеров почти на 1 млн евро, - Минэнерго
Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области получили энергетическое оборудование на сумму почти 1 миллион евро. Помощь была оказана международными партнерами через Фонд поддержки энергетики Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.
Самую большую партию оборудования получила Николаевская область. При поддержке немецкого банка развития KfW, действующего от имени Федерального министерства экономики и энергетики Германии, в регион передали оборудование на сумму почти 800 тысяч евро.
Днепропетровская область получила энергооборудование на сумму свыше 166 тысяч евро. Его профинансировало Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (Sida).
Для Харьковской области Министерство иностранных дел Дании обеспечило поставку оборудования стоимостью почти 20 тысяч евро.
В Министерстве энергетики подчеркнули, что каждая такая поставка помогает восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру, повышает устойчивость украинской энергосистемы к российским атакам и обеспечивает стабильное электроснабжение населения и предприятий.
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